Miniklere deprem hakkında bilgi verildi Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Şube görevlileri Aşağıköy İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bilgi verdiler.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Şube görevlileri Aşağıköy İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bilgi verdiler. Yapılan her iki okul ziyareti, öğrencilere depremle ilgili çizgi film izletilmesi ve öğrencilerin deprem ile alakalı merak ettikleri konuları soru cevap şeklinde cevaplandırmalarının ardından son buldu.

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