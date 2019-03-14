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Miniklerden Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ziyaret

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Değerler Hareketi Projesi” kapsamında Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret zırhlı araçları inceleyip eğitimleri izledi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:19
Miniklerden Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ziyaret

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Değerler Hareketi Projesi” kapsamında Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret zırhlı araçları inceleyip eğitimleri izledi.


Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde “Değerler Hareketi Projesi” kapsamında ‘7’den 77’ye biriz, beraberiz’ sloganıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.


Asım Kocabıyık Anaokulu Müdürü Ramazan Yıldız, ziyaret ve proje hakkında bilgi vererek, “Bizim bu projemiz Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu ‘Değerler Hareketi Projesi’ kapsamında Mart ayı teması olarak ‘Milli Birlik ve Kardeşlik’ temasını işledik. Bu tema doğrultusunda ‘7’den 77’ye biriz, beraberiz’ sloganıyla yola çıktık. Bu slogan dahilinde yaklaşık 7-8 basamaktan doluşan bir faaliyet düzenledik. Bugün de bu basamaklardan birisi olan güvenlik güçlerimizi ziyaret ediyoruz. Şuanda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzü ziyaret etmekteyiz. Buradaki amacımız okul öncesi dönemden itibaren çocuklarımıza milli birlik, beraberlik, kardeşlik duygusunu aşılamak ve onları vatansever evlatlar olarak yetiştirmek gayemizdir” dedi.


Çevik Kuvvet Şube Müdürü Halil İbrahim Küpeli ise çocukların bu ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri ve yöneticileri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyarete geldiler. Güzel bir projeyle, milli birlik ruhunu pekiştirmek adına geleceğimiz olan çocuklarımıza özel harekatımızı ve çevik kuvveti tanıtmak adına geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum, buradaki imkanlarımızı, yaşam koşullarımızı kendilerine anlatmaya çalıştık. Çocuklar geleceğimizdir, onlar için varız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:19
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