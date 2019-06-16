0553 313 94 23

Miniklerden Babalar Günü sürprizi

Tokat’ta minik öğrenciler babalar günü için özel hazırladıkları parçayı mezuniyet töreninde seslendirerek sürpriz yaptı.

16 Haziran 2019 Pazar 12:07
Miniklerden Babalar Günü sürprizi

Tokat’ta minik öğrenciler babalar günü için özel hazırladıkları parçayı mezuniyet töreninde seslendirerek sürpriz yaptı.


Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencileri okullarında düzenlenen mini programda kep attı. Törende babalarına sürpriz yapan öğrenciler, ‘Baba Bi’ Bak Bana’ şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Çocuklarını izleyen babalar kadar annelerde duygusal anlar yaşadı.


Anasınıfı öğretmeni Hümeyra Yardım, Babalar Günü’ne özel olarak öğrencileri ile birlikte sürpriz yaptıklarını ifade ederek, “Öğrencilerle ‘Baba Bi’ bak bana’ şarkısını hazırladık. Babaları mezuniyet töreni için çağırdığımızda şarkımızı da söyledik. Babalar hem çocuklarının mezuniyetini gördüler hemde Babalar Günün’ü kutladılar. Küçük bir anı olsun istedik” diye konuştu.


İlk defa böyle bir sürprizle karşılaştığını belirten Fırat Nilüfer ise çok güzel bir duygu yaşadığını belirterek,"Şunu bir kez daha anladım ki evlat bu dünyada bir insanın sahip olabileceği en büyük hazine. Onu tekrar gördüm umarım herkes bu duyguyu yaşar” dedi.


Hüdayi Bıçakcı ile Hüsnü İsprili’de Babalar Günü’nde farklı bir sevinç yaşadıklarını dile getirdi. Çok geç anne ve baba oldukları için duygusal anlar yaşadığı ifade eden Süyehla Yüksekkaya, herkesin bu duyguyu tatmasını temenni etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Büyükşehirden babalara ve öğrencilere buzda paten keyfi
    1. İstanbul Büyükşehirden babalara ve..
    2. Eskişehir’de ata binmeyen çocuk..
    3. Vali Çakacak, yağmur ve doludan zarar..
    4. Karatay Sosyal Gelişim Projesi ile..
    5. Miniklerden Babalar Günü sürprizi
    6. Bakan Dönmez'den G20'de..
    7. Çocuklar süs havuzlarında serinlemeye..
    8. Seralara 1.7 milyar TL kaynak! Gıda..
    9. İsrailli 'ibne'ler rekor kırdı!
    10. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası..
    11. Hastanede en ’baba’ sürpriz
    12. Efeler Belediye Başkanı Atay,..
    13. Kimliğini kaybeden adayların yardımına..
    14. Vali Masatlı, heyelan bölgesinde..
    15. Siyam ikizlerinin hedefi İlahiyat..
    16. 2 uçak havada çarpıştı! Ölüler var
    17. Kepez’in YKS kurs kayıtları başladı
    18. Kimliğini unuttu son dakika sınava..
    19. Artan gıda israfı can sıkıyor!..
    20. Yemen'in Taiz kentinde 4 yılda 2 bin..
    21. "Piyasadan aldıklarımız kekik de..
    22. Migren şikayetlerini azaltan 8 öneri
    23. Altın madalya için bin 700 rakımda..
    24. Rus turist sayısı 7 milyonu geçecek
    25. Aydınlatma direğine çarpan lüks araç..
    26. Diyarbakır’da 850 bin 850 kök kenevir..
    27. Babalar Günü’nden ekonomiye 250 milyon..
    28. Serdar Arseven Murat Alana'a..
    29. Çınarcık’ta Hayat Boyu Öğrenme..
    30. Yapı Kredi Portföy ve FODER'den..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı