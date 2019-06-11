Miniklerde karne heyecanı

Balıkesir’de eğitim veren Bengi Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler karne sevinci yaşadılar.

Bengi Anaokulunda okuyan minik öğrenciler ve veliler eğitim yılı sonunda karne sevinci yaşadılar. Bengi Anaokulunda hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle karne şenliği yapıldı. Bengi Anaokulunda ilk gün öğrenciler ve aileleri Karagöz ve Hacivat, Aşuk ile Maşuk, meddah, tiyatro gösterisi, palyaço şov ve çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirdiler.İlk kez karne alan miniklerin heyecan ve mutlulukları görülmeye değerdi. Velilerine ilk karnelerini götürmenin coşkusunu arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler ve aileleri büyük bir mutluluk yaşadılar. Karnelerini alan öğrenciler tatile çıkmak üzere minikler arkadaşlarına ve öğretmenlerine veda etti.