Minikler tramvayı gezerek öğrendi

Akçaray tramvayında okul gezileri düzenleyen UlaşımPark’ın son konukları, özel bir okulun minik öğrencileri oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Akçaray tramvayında okul gezileri düzenliyor. Yapılan gezilerde, UlaşımPark yetkilileri, çocuklara tramvayın çalışma sistemi hakkında bilgiler aktarıyor. Okulların gezi talebi üzerine düzenlenen gezilerde ilk olarak yetkililer, Akçaray bakım atölyesi ve kontrol merkezinde gelen misafirlerini ağırlıyor. Son olarak güzergah boyunca çocuklar ile tramvayla şehir turuna çıkan yetkililer, Akçaray ile gezinirken çocukların merak ettikleri konular hakkında bilgilendirme yaparken gelen soruları da yanıtsız bırakmıyor.

Düzenledikleri ’Rastgele İyilik Hareketi’ temalı proje kapsamında UlaşımPark Genel Müdürlüğüne ziyarette bulunan özel okul yetkilileri ve öğrencileri,Akçaray’ın kalbi olarak geçen kontrol merkezini, bakım atölyesini ve ofisler bölgesini gezdi. Ziyaret kapsamında 37 minik öğrenci, okul müdürleri ve 2 öğretmen eşliğinde gezdikleri alanları gözlemlerken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gezi sırasında çok eğlendiklerini dile getiren minik ziyaretçiler,güzel bilgiler öğrendiklerini söylediler. Tramvayın çalışma sistemi hakkında bilgiler veren geziye katılan ve memnuniyetini dile getiren bir özel okul da UlaşımPark Genel Müdür Vekili Dr. Zafer Aydın’a plaket taktim etti. Plaketi minik öğrencilerin ellerinden alan ve teşekkür eden Zafer Aydın, “Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Burada sizleri ağırlamaktan memnuniyet duydum” dedi.

UlaşımPark’ta çalışan personele ise kendi çizdikleri resimlerden hediye eden öğrenciler, kendilerine güzel bir gün geçirten UlaşımPark’a teşekkürlerini sundu.