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Minikler “Tohumlu Çiçek Kalemler” ile çevre bilincine dikkat çekti

‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nde ”Tohumlu Çiçek Kalemler” atölyesinde minik eller, kalemlere yerleştirdikleri tohumları doğa ile buluşturdu.

18 Haziran 2019 Salı 15:19
Minikler “Tohumlu Çiçek Kalemler” ile çevre bilincine dikkat çekti

‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nde ”Tohumlu Çiçek Kalemler” atölyesinde minik eller, kalemlere yerleştirdikleri tohumları doğa ile buluşturdu. Atölye’de 60 minik çevre bilinci eğitim aldı.


Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği 20’nci Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali devam ediyor. 8 gün süren festival kapsamında çeşitli atölyelerde çocuklar veailelerihem eğlenip hem öğreniyor. "Tohumlu Çiçek Kalemler” atölyesi ile minik eller kalemlere yerleştirdikleri tohumları doğa ile buluşturdu. Günde 3 seans şeklinde olan “Tohumlu Çiçek Kalemler” atölyesi ile 60 minik çevre bilincieğitim aldı.


Eğitmen eşliğinde minikler birbirinden renkli malzemeleri süsleyerek tohumlu kalem yaptılar. Minikler birbirleriyle yardımlaşırken eğitmenleri de çocukların zorlandığı yerlerde onlara destek oldu. Çevre bilinci eğitimi ile birlikte çocuklar, hem eğlendi hem çevre konusunda bilinç kazandı. Doğa ve çevre bilinci aşılamaya çalışılan festival boyunca ortalama 500 çocuk eğitim aldı. Festival 22 Haziran’da bitecek.



“Günde 3 seansla yaklaşık 60 ile 80 çocuğa eğitim vermeye çalışıyoruz”


Atölyelerde çeşitli konularda eğitimler verildiğini aktaran Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde çalışan Uzman biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, “Bahçemizde 20’nci Merkezefendi Tıp Festivali yapılmaktadır. Festival kapsamında 8 gün boyunca bahçemizde eğitimler düzenleniyor. Çocuk atölyeleri, yetişkin atölyeleri ve yetişkin seminerleri şeklinde günde 3 program yapılmaktadır. Çocuk atölyelerimiz doğa, çevre,tıp gibi konularda özel konseptler şeklinde hazırlanıyor. Günde 3 seans şeklinde yaklaşık 60 ile 80 çocuğa eğitim vermeye çalışıyoruz. Festival kapsamında bir çok konuya eğilmeye çalışıyoruz. Örneğin bugün tohumlu çiçek kalemler eğitimimiz var” ifadelerini kulladı.



"Amacımız bitkileri doğayı çocuklara aşılamak”


Çocukların tohumlar ve doğayla buluşmasının önemine değinen Sevencan, "Çocuklar kalemlerle birlikte tohumlar yapıyorlar. Ve kalemleri bittiğinde kalem ucundaki tohumları bugün kişniş ve keten tohumları ekecekler. Bu tohumları toprak ile buluşturmalarını aşılamaya çalışıyoruz. Bu önemli bir konu bizim için çünkü bahçemizde tohum bankası oluşturmak istiyoruz. Amacımız bitkileri doğayı çocuklara aşılamak. Bunun içinde bu eğitimler ile hem aileleri hem de çocukları bilinçlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.


Etkinlikte eğlendiğini ifade eden 6 yaşındaki Tunahan Çakır, "Tohumlu kalem yapıyoruz. Tohumları bu küçük bölmeye takıyoruz. Kaleme takıp süslüyoruz. Ondan sonra evde çıkarıp dikip suluyoruz. Onlar büyüyüp meyve veriyor” şeklinde konuştu.



“Hayvanları seviyorlarsa doğayı da sevsinler”


Yaptıkları kalemler bittiğinde ucundaki tohumları bahçelerine ekeceklerini belirten Nil Deniz“Tohumlu kalem yaptık. Tohumlu kalem küçük bir haznesi olan haznesinin içinde tohumlar olan bir kalemdir. Ektiğimiz tohum ne tür ise o çiçeğe sahip oluruz. Bizim bahçeli evimiz var. 5-6 tane zambağımız var. Sarı çiçek açan bitki ektik. Yaptığımız kalemlerdeki tohumları bahçemize ekeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Doğayı kirletmesinler”


Daha güzel bir doğanın oluşması için tohum ektiğini söyleyen Sultan Aydoğdu, "Tohumlu kalem yapıyoruz. Bunları ekeceğiz. Sonra bunlar çiçek olacak. Çiçek olduktan sonra biz onları sulayacağız. Sonra meyveler oluştuktan sonra yiyeceğiz. Doğada güzellik oluşsun diye yapıyoruz. Yerlere çöp atıyorlar doğayı pis bırakıyorlar. Doğayı kirletmesinler” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:19
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