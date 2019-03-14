0553 313 94 23

Minikler şehidin mezarından aldıkları toprakla Türk bayrağı yaptı

Denizli’de anaokulu öğrencileri, geçtiğimiz yıl Hakkari’de şehit olan Mehmet Ali Doğan’ın mezarından alınan toprakla Türk bayrağı yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:08
Minikler şehidin mezarından aldıkları toprakla Türk bayrağı yaptı

Denizli’de anaokulu öğrencileri, geçtiğimiz yıl Hakkari’de şehit olan Mehmet Ali Doğan’ın mezarından alınan toprakla Türk bayrağı yaptı.


Hüseyin Erikoğlu Anaokulunda ‘Eğitimde Değerler’ projesi kapsamında ’vatanseverlik’ teması kapsamında öğrenci ve veliler çeşitli malzemelerden Türk bayrağı yaparak Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanında sergi açtı. Hazırlanan sergi vatandaşlar tam not aldı.


Hüseyin Erikoğlu Anaokulu öğrenci ve velilerinin "vatanseverlik" teması kapsamında hazırladığı sergi büyük ilgi gördü. Sergide en çok dikkat çeken bayrak ise 2018 yılının Ağustos ayında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan polis memuru Mehmet Ali Doğan’ın anısına yapılan Türk bayrağı oldu. Şehidin mezarından alınan toprakla yapılan bayrak sergiyi ziyaret edenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.


Sergiyi ziyaret eden şehit Doğan’ın babası Ahmet Doğan, oğlunun mezarından alınan toprakla yapılan Türk bayrağını görünce duygusal anlar yaşadı. Sergiyi Okul Müdürü Cihat Özbek ve Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da ziyaret etti.


Etkinlik çocukların kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bırakması ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:08
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi
    1. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    2. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    3. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    4. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    5. PFDK kararları açıklandı
    6. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    7. Sürüden kaçan keçi ve oğlağını..
    8. Adliye inşaatı devam ediyor
    9. Eskişehir’de FETÖ davalarında karar
    10. Hakkari’de Sierra Leone uyruklu 5..
    11. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme..
    12. Başkan Çelik, şehrin farklı..
    13. Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama..
    14. Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde..
    15. Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart..
    16. Komşuları üzen olay çamaşırlar..
    17. "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda..
    18. Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının..
    19. Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek
    20. Arkadaşını öldüren sanığa 6 yıl 3 ay..
    21. Atletizmde atmalar koordinatörlüğüne..
    22. PAÜ’den hayvancılık adına büyük atılım
    23. OPET ve Sunpet, Konya Tarım Fuarı'na..
    24. Bilecik Ertuğrulgazi Camii’nin temeli..
    25. Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı
    26. Yaşı küçük, yüreği kocaman
    27. Müjde verildi: Havaray projesi o..
    28. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    29. Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti..
    30. Shinji Kagawa'ya milli davet
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın