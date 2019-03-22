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Minikler Sabiha Gökçen’i mezarı başında andı

Atatürk’ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18.

22 Mart 2019 Cuma 12:25
Minikler Sabiha Gökçen’i mezarı başında andı

Atatürk’ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı. 11 yaşındaki Doruk Eroğlu, "Çok üzgünüm öldüğü için" dedi.


Türk Hava Kurumu (THK) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen törenle, Atatürk’ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18. yılında Cebeci Askeri Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı.


Törene, Gökçen’in ailesinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Abidin_Ünal">Abidin Ünal, Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, THK personeli ile ilkokul 4 sınıf öğrencileri de katıldı.


Tören, Türk Hava Kurumu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Genel Müdürlüğü anısına çelenklerin mezara sunulmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulurken daha sonra İstiklal Marşı okundu. Sabiha Gökçen’in öz geçmişinin anlatılmasının ardından şehir mezarları ziyaret edilerek kırmızı karanfil bırakıldı.



"Öldüğü için çok üzgünüm"


Anma törenine katılan minikler ise duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine aktardı. 11 yaşındaki Doruk Eroğlu, Sabiha Gökçen’i tanıdığını ifade ederek, "Çok üzgünüm öldüğü için. Ama ilerde büyüyünce ben de pilot olmak istiyorum, çünkü uçmak güzel bir şey" dedi.


Bir diğer minik Sude Tunçer (10) ise ilk defa böyle bir ziyaret gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirtti. 9 buçuk yaşındaki Göknur Erince de ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:25
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