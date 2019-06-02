0553 313 94 23

Minikler için sene sonu programı yapıldı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Özel Ertuğrulgazi Anaokulu tarafından hazırlanan sene sonu programı beğeni kazandı.

02 Haziran 2019 Pazar 15:26
Minikler için sene sonu programı yapıldı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Özel Ertuğrulgazi Anaokulu tarafından hazırlanan sene sonu programı beğeni kazandı.


Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü ve eğitimci yazar Muzaffer Tekelioğlu “Çocuklarımıza tarihini, kültürünü, dinini, şanlı mazisini, dünyayı ayağa kaldırabilecek fazileti, değerlerini öğretip, geleceğe emin adımlarla yürüyen cesur, yiğit ve kahraman bir nesil inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi. Tekelioğlu nasıl bir nesil yetiştirmek istediklerini ise şu ifadelerle belirtti:


“Emeğe kıymet veren, her düşünceye saygılı, hoşgörülü, zoru başarmaya azimli, kararlı, problemler karşısında çabucak pes etmeyen, başarısızlıklar karşısında yıkılmayan bir nesil olmasını, ne istediğini bilen, vakarlı, mütevazi, ama asla bilmişlik taslamayan, hedefi gözüne kestiren ve oraya doğru durmadan, yorulmadan koşan, gayret eden, ama asla bir yarış atı olmayan. müspet ve dinî ilimlerle donanmış, iki kanatla uçmasını başarabilen, iki günü birbirine eşit olmayan, her zaman barıştan yana olan, ama zulme ve zalime karşı duran, zalimi alkışlama gafletine düşmeyen, daima mazlumdan yana olan, teknolojiyi kullanan, ama asla ona esir olmayan, günlük meseleler içerisinde boğulmayan, sanal âlemin esiri olmayan, ne yaptığının, ne kadar yapacağının farkında olan, kendi çıkarları için haksızlıklara göz yummayan, millî-manevi değerleriyle varlığının devamına inanan, ruh ve gönül dünyasında bu incelikleri dokuyabilen, meseleleri, Kur’ân ve Sünnet çerçevesinde yorumlayan, okuyan, düşünen ve çözüm üreten, tarihiyle barışık, Kur’âna âşık olabilen, ahlâk, edep, terbiye, hayâ ve iffet kavramlarını özümseyip hayat prensibi olarak benimseyen bir gençliği yetiştirmek istiyoruz.”


Program 5 yaş grubu çocukların İstiklal marşının tamamının okunması ile devam etti. Miniklerin mehter gösterisi görülmeye değerdi. Okudukları dualar ise herkesi hayrete düşürdü. Programın sonunda Türk bayrağı gösterisi ve okulun isminin yazılması dakikalarca ayakta alkışlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi
    1. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    2. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    3. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    4. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    5. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    6. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    7. Avşar’ın bayram mesajı
    8. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    9. Gürkan’ın bayram mesajı
    10. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    11. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    12. Gıda imalathanelerine denetim
    13. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    14. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    15. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    16. Ramazan sohbetleri sona erdi
    17. Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı..
    18. Antalya çifte bayram yaşayacak
    19. Canik’te bayram seferberliği
    20. İhtiyaç sahiplerinin yaşam umudu..
    21. Demirtaş: “İlkadım’da yaşamak bir..
    22. Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim’den..
    23. Dündar yabancı öğrencilerle iftarda..
    24. Gömeç polisi huzur uygulamalarını..
    25. Kuaförlerin bayram yoğunluğu devam..
    26. Uşak’ta fabrika yangınının ardından
    27. Beşiktaş'ın kombine kartları genel..
    28. Süleyman Soylu’dan sert tepki:..
    29. Kilo vermek için beyninizi kandırmanın..
    30. İran gerginlik sonrası harekete geçti!..
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür