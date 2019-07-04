0553 313 94 23

Minikler Hentbol’da gururlandırdı

Amasya’da düzenlenen Mini-Mini Hentbol Türkiye Şampiyonasına katılarak Türkiye 3’ncüsü olan 1954 Hendekspor Kulübünün yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu ziyaret etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:30
Minikler Hentbol’da gururlandırdı

Amasya’da düzenlenen Mini-Mini Hentbol Türkiye Şampiyonasına katılarak Türkiye 3’ncüsü olan 1954 Hendekspor Kulübünün yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu ziyaret etti.


1954 Hendekspor Kulübü, Amasya’da düzenlenen turnuvaya katılarak Hendeklileri sevindiren bir başarıya imza attı. 9-10 yaş grubu hentbol sporcularının yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak adına düzenlenen turnuvaya farklı illerden 12 kız 11 erkek hentbol takımı toplam da 300 sporcu katıldı. Merve Sefa ve Bertan Kılıç’ın antrenörlüğünde 1954 Hendekspor Kulübü sporcuları Ahmet Çınar Eltutan, Arhan Umut Bırak, Ömer Şener, Ömer Faruk Kurt, Eymen Arpat, Ata Yiğit Kutsal, Remzi Özel, Muhammed Emin Sunman, Emir Ata Sunman ve Kasım Cebeci turnuvada Türkiye 3’ncüsü olurken, sadece Hendek’e değil Sakarya’ya gurur yaşattı.



Altyapı önemli


Turnuvanın ardından Kulüp Başkanı Hurşit Koray Oral, Genel Koordinatör Murat Yiğit, Antrenörler Merve Sefa ve Bertan Kılıç ile sporcular Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu ziyaret etti. Kulüp Başkanı Oral, alt yapının önemine değinerek, “Kendi çocuklarımızı vitrine çıkarmak ve onları geleceğe hazırlamak adına alt yapıya önem vermeliyiz. Gençlerimizin ve ülkemizin geleceğinin sağlam temeller üzerine oturtulması,spora özendirerek, evlatlarımıza sahip çıkıp onları bu başarılarla küçük yaşlarda ön plana çıkarmaktan geçiyor” diye konuştu.


Oral ve beraberindeki heyet Başkan Turgut Babaoğlu’na teşekkür etti.



Gurur duyuyoruz


Miniklerin elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Evlatlarımızın, gençlerimizin bu başarılarını gördükçe duygulanıyoruz. Hendek’imizin evlatlarına sahip çıkmak, potansiyellerimizin farkına varmak her birimizin görevidir. Spora ve sporcuya her zaman desteğimiz devam edecek. Gençlerimizin aldığı her madalya bizim gurur nişanemiz olacaktır. Değerli kardeşlerimizi, hocalarımızı ve kulübümüzün kıymetli yöneticilerini tek tek tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlerin hep yanında yer alacağımdan hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:30
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı
    1. Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı
    2. Amedspor’da teknik direktörlüğe Erin..
    3. Spor ayakkabılardaki zorlu lekelerden..
    4. Manavat’ta Dragone Kano Festivali
    5. İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği
    6. Berfin Özek’in yüzüne asit türünden..
    7. İtalya, Kahramanmaraş'taki füze..
    8. Satılık daire en çok İstanbul'da arandı
    9. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez..
    10. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    11. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe..
    12. Minikler Hentbol’da gururlandırdı
    13. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    14. Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu..
    15. ABD’nin ‘terör’ çelişkisi
    16. Kırkpınar güreşleri hangi kanalda?..
    17. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    18. Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
    19. Kadın voleybolcular yarı finalde
    20. Aliağaspor’da Berkant imzaladı
    21. Fotoğraflar sızdı! Sisi, Türkiye'ye..
    22. Başkan Şahin İl Genel Meclis başkanı..
    23. Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini..
    24. Karabük’te gergedan böceği bulundu
    25. Elektrik aboneliğinde tedarikçi..
    26. Vali Karaloğlu’ndan bütüncül tanıtım..
    27. İmamoğlu’nun aklındaki ismin..
    28. Heykel açılımı yapan ABD yardakçısı..
    29. Kırkpınar haftasında ‘Trakya..
    30. Afganistan'da karakola saldırı: 7 ölü,..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar