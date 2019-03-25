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Minikler gök cisimlerini Forum Magnesia’da keşfetti

Manisa Forum Magnesia dev planetaryumda minik ziyaretçilerini evrende yolculuğa çıkardı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:27
Minikler gök cisimlerini Forum Magnesia’da keşfetti

Manisa Forum Magnesia dev planetaryumda minik ziyaretçilerini evrende yolculuğa çıkardı.


Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, minik misafirlerini evrende keyifli bir yolculuğa çıkardı. 23 - 24 Mart Cumartesi ve Pazar günleri Doğa Koleji işbirliğiyle kurulan şişme planetaryum, çocuklara gök cisimlerini inceleme ve yakından tanıma imkanı sundu. Evrenin büyüleyici görsel şölenine tanık olarak yaşıtlarıyla beraber hem eğlenceli hem de eğitici bir hafta sonu geçirmek isteyen çocuklar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:27
  1. doğa

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