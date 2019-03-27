0553 313 94 23

Minikler fidanları toprakla buluşturdu

Çukurçayır Minik Adımlar Ana Okulu öğrencileri, Orman Haftası dolayısıyla öğretmenleri eşliğinde okul bahçesine fidan dikti.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:04
Minikler fidanları toprakla buluşturdu

Çukurçayır Minik Adımlar Ana Okulu öğrencileri, Orman Haftası dolayısıyla öğretmenleri eşliğinde okul bahçesine fidan dikti.


Her yıl Orman Haftası’nda öğrencilerle birlikte fidan dikim etkinliği düzenlediklerini belirten okul öğretmenleri, "Öğrencilerimizle birlikte Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenliyoruz. Miniklerimiz aileleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturuyor. Bu konuda bir farkındalık ve bilinç oluşturuyorlar. Biz de öğrencilerimize ormanların ve fidanların önemini anlatıyoruz. Onların çevreyle barışık, çevreyi ve ağaçları koruyan bireyler olarak yetişmesi için bu etkinliklere ağırlık veriyoruz. Öğrencilerimiz diktikleri fidanları düzenli olarak sulayarak, bakımını üstlenerek bir sorumluluk sahibi oluyorlar. Ve bu sorumluluğu ömürleri boyunca taşıyarak çevre hassasiyetleri olan bireyler olarak yetişiyorlar. Bizim de bu konudaki temel amacımız gerçekleşmiş oluyor" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK, FETÖ ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor
    1. TSK, FETÖ ile mücadelesini aralıksız..
    2. Cemaatler kime oy verecek 31 Mart 2019..
    3. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    4. GÜNCELLEME - Kadıköy'de inşaat..
    5. Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi..
    6. Zehir tacirlerinden akıl almaz taktik!
    7. Bakan Ersoy, Dünya Tiyatro Günü'nü..
    8. Vali Sonel’den Pertek İlçesi ziyareti
    9. AK Parti Büyükçekmece Adayı Mevlüt..
    10. Batuhan Yaşar: "CHP-HDP ittifakı..
    11. Hacettepeli gençler Turkcell’i yılın..
    12. Gönen, Rehber Öğretmenlerle toplantı..
    13. Meksika’da havai fişek fabrikasında..
    14. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener.....
    15. Başkan Aktaş Roman vatandaşlara..
    16. "Teknoloji ve madde bağımlılığından..
    17. “100 Yılın Model Kenti Gölbaşı”..
    18. Minikler fidanları toprakla buluşturdu
    19. Mavi bayraklı plaj ödüllerinin galibi..
    20. Satın aldıkları dairelerin başkalarına..
    21. Doç. Dr. Aylin Gül Medical Park’ta
    22. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    23. Borsa, güne yükselişle başladı
    24. İsrail askerleri Batı Şeria'da 3..
    25. "Firari 107 FETÖ'cünün Türkiye'ye..
    26. Adana’da paketleme tesisinde çıkan..
    27. 18 yaşına giren oğluna anneden..
    28. Fenerbahçe Beko, liderliği..
    29. Kamber: "Başka Türkiye yok"
    30. Küllerinden doğan adam: Beto
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi