Minikler Ebru sanatıyla tanıştı

Vali Recai Güreli İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri Resim dersi eğitimleri kapsamında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’ne gelerek “ebru” sanatıyla tanıştılar.

Öğretmenleri Sevcan Işık rehberliğinde ilk kez ebru sanatıyla tanışan minik öğrenciler, Menteşe Belediyesi Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay ile birlikte Battal, Gelgit ve Tarak ebru yaptılar.

Minik öğrencilerin sanata olan ilgilerinin artmasının önemine değinen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Geleceğimiz olan gençlerimizi kültür ve sanattan uzak büyütemeyiz. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi olarak her yaşa hitap eden resim, müzik dans başta olmak üzere pek çok branşta ücretsiz kurslar veriyoruz. Bu kurslarda çocuklarımız uzman eğitmenlerimiz tarafından yeteneklerine göre yönlendiriliyorlar. ” dedi.