Minikler bahçedeki mahsulleri topladı

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi (Oyunpazarı) öğrencileri, Gönülbağı Hobi Bahçesi’ni gezdi.

Yaşları 3 ile 4 arasındaki öğrencilerin katıldığı etkinlikte, minikler toprakla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Gönülbağı Hobi Bahçesini gezen Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, bahçedeki mahsulleri topladı. Gerçekleştirilen gezi sayesinde doğal olarak yetişen ürünleri gözlemleyen çocuklar,dallarında yeni oluşan ürünleri sulamayı da ihmal etmediler.

Etkinlikte minik öğrenciler tarım faaliyetlerini yakından inceleyerek, sebzeleri tanıma imkânı buldu. Minikler Hobi Bahçesi’nde gün boyu keyifli zaman geçirdi. Gün boyu gönüllerince eğlenen çocuklar aynı zamanda da öğrenmeye ve keşfetmeye devam etti. Meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini öğrendi.