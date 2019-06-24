Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası - Şampiyona, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirilecek



ANKARA (AA) - Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'da düzenlenecek. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 27-30 Haziran tarihlerinde Krakow kentinde gerçekleştirilecek. Şampiyonanın hazırlıklarını tamamlayan serbest stildeki milli güreşçiler, yarın Polonya’ya hareket edecek. 15 yaş altında düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

- Erkekler serbest stil 38 kilo: Abdullah Top 41 kilo: Uğurcan Şahin 44 kilo: Metehan Yaprak 48 kilo: Emirhan Gizir 52 kilo: Barış Ünsal 57 kilo: Cengizhan Ramazan Doğan 62 kilo: Yusuf Tatlıdil 68 kilo: Murat Doğan 75 kilo: Batuhan Uzun 85 kilo: Rıfat Eren Gıdak

- Kızlar 33 kilo: Edanur Ersoy 36 kilo: Cansu Özer 39 kilo: Şevval Çayır 42 kilo: Kübra Yavuz 46 kilo: Nazar Kaya 50 kilo: Tuğba Demir 54 kilo: Dilan Tan 58 kilo: Selvi İlyasoğlu 62 kilo: Duygu Gen 66 kilo: Bükrenaz Sert

- Grekoromen 38 kilo: Ahmet Eminoğlu 41 kilo: Abdullah Keskin 44 kilo: Muhammet Bıyık 48 kilo: Fedai Murat Aydın 48 kilo: Berat Keski 52 kilo: Mahmut Yılmaz 52 kilo: Berati İnanç 57 kilo: Alperen Berber 62 kilo: Nihat Kara 68 kilo: Toygun Aktop 75 kilo: Mert Çelik 85 kilo: Nurşat Taşçı

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