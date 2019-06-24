Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası
- Şampiyona, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirilecek24 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
ANKARA (AA) - Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'da düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 27-30 Haziran tarihlerinde Krakow kentinde gerçekleştirilecek.
Şampiyonanın hazırlıklarını tamamlayan serbest stildeki milli güreşçiler, yarın Polonya’ya hareket edecek.
15 yaş altında düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
- Erkekler serbest stil
38 kilo: Abdullah Top
41 kilo: Uğurcan Şahin
44 kilo: Metehan Yaprak
48 kilo: Emirhan Gizir
52 kilo: Barış Ünsal
57 kilo: Cengizhan Ramazan Doğan
62 kilo: Yusuf Tatlıdil
68 kilo: Murat Doğan
75 kilo: Batuhan Uzun
85 kilo: Rıfat Eren Gıdak
- Kızlar
33 kilo: Edanur Ersoy
36 kilo: Cansu Özer
39 kilo: Şevval Çayır
42 kilo: Kübra Yavuz
46 kilo: Nazar Kaya
50 kilo: Tuğba Demir
54 kilo: Dilan Tan
58 kilo: Selvi İlyasoğlu
62 kilo: Duygu Gen
66 kilo: Bükrenaz Sert
- Grekoromen
38 kilo: Ahmet Eminoğlu
41 kilo: Abdullah Keskin
44 kilo: Muhammet Bıyık
48 kilo: Fedai Murat Aydın
48 kilo: Berat Keski
52 kilo: Mahmut Yılmaz
52 kilo: Berati İnanç
57 kilo: Alperen Berber
62 kilo: Nihat Kara
68 kilo: Toygun Aktop
75 kilo: Mert Çelik
85 kilo: Nurşat Taşçı
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