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Minik Zeynep yetimler için oyuncaklarını sattı

Ankara’da 2. sınıf öğrencisi Zeynep Gök, evinden getirdiği oyuncaklarını okulunda satarak İyilikte Yarışan Sınıflar projesi kapsamında yetimlere destek verdi. Türkiye’de 6 binden fazla okul, 15 bin 680 yetime kardeşlik yapıyor.

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:04
Minik Zeynep yetimler için oyuncaklarını sattı

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca yetim çocuk aile şefkatinden uzak, açlık ve şiddetle iç içe yaşıyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk işçiliği, organ mafyaları, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri ile madde bağımlılığı bu çocukların karşılaşabileceği tehditlerden sadece birkaçı. 

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi ile 53 ülkede 93 bin 960 yetim çocuğun her ay düzenli olarak bakımını üstleniyor. Okullardaki ve kurslardaki öğrenciler de “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar” projesiyle yetim kardeşlerine hamilik yapıyor. 

İHH, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bir-Sen paydaşlığında yürütülen "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" beşinci yılında okullarda farkındalık oluşturmaya ve yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geleceğin İyiliksever Türkiye’sinin adımlarının atıldığı projede 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısında 6 bin 292 okuldan yüzbinlerce öğrenci, 15 bin 680 yetim kardeşine sponsor oldu. Projeye destek veren yüce gönüllü öğrencilerden biri de minik Zeynep.

“Yetim kardeşlerimi oyuncaklarımdan daha çok seviyorum”

Ankara Altındağ TOKİ Malazgirt İlkokulu 2. Sınıf Öğrencisi Zeynep Gök, hiç tanımadığı yetim kardeşleri için “Elimden ancak bu kadarı gelebiliyor” dedi ve oyuncaklarının tümünü okulunda açtığı stantta satarak projeye dahil oldu. Mardin ve Hatay’daki 2 yetim kardeşi için bu fedakarlığı yaptığını ifade eden Gök, “Oyuncaklarımı çok seviyorum. Fakat Mardin ve İskenderun’dan gelen yetim kardeşlerimizin fotoğraflarını görünce onları daha fazla sevdiğimi hissettim. Bu nedenle de oyuncaklarımı satarak kardeşlerime olan sevgimi ifade etmek istedim” dedi.

Zeynep gibi yüzbinlerce öğrenci, projeye destek olmak için harçlıklarından artırıyor ve farklı projeler geliştirerek Geleceğin İyiliksever Türkiye’sini inşa ediyor.

Yetimlere destek için

Minik Zeynep gibi İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki yetimlere yardımda bulunmak isteyen iyiliksever bağışçılar, YETİM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETİM koduyla projeye destek olunabiliyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:04
  1. Mardin
  2. Hatay
  3. Ankara
  4. İHH

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