Minik yürekleriyle Çanakkale zaferini anlattılar

Yalova’da minik yürekler Çanakkale zaferinin ne zor şartlarda savunulduğunu anlattılar.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Atatürk İlkokulu’nda tören düzenlendi. Çanakkale zaferinin anlatıldığı tiyatro gösterisi ise izleyen herkesi duygulandırdı. Öğrenciler minik yüreklerinden gelen yüce duygularla Çanakkale’yi canları pahasına savunan ve bir hilal uğruna şehit düşenleri en temiz haliyle anlattılar. Manevi ve milli duyguların en üst seviyeye taşındığı tiyatro gösterisi sonrasında diğer öğrenciler de arkadaşlarını dakikalarca alkışladılar. Gözleri yaşaran veliler ise, “Bu vatanın ne şartlarda kurtarıldığını ve kurulduğunu yavrularımız çok güzel bir şekilde anlattılar. Bunun nesilden nesile aktarılması ve unutulmaması çok önemlidir. Yavrularımızın duyarak sahneledikleri oyun bize de geçti ve çok duygulandık. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederiz” dediler.