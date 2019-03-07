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Minik yüreklerden Vali Ünlü’ye ziyaret

Iğdır Merkez Pınarbaşı İlkokul öğrencileri, Iğdır Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret etti.

07 Mart 2019 Perşembe 11:53
Minik yüreklerden Vali Ünlü’ye ziyaret

Iğdır Merkez Pınarbaşı İlkokul öğrencileri, Iğdır Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret etti.


Iğdır Valisi Enver Ünlü, iyi bir nesil yetiştirmek için Devletin elinden gelen her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirtti. Öğrencilerden iyi bir eğitim almaları, vatana ve millete yararlı bireyler olmalarını isteyen Vali Ünlü, minik yüreklere kitap ve oyuncak hediye ederek bol bol kitap okumalarını istedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:53
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