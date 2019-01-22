Minik yürekler, Yemen için kapı kapı dolaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İnsani Yardım Dernekleri de illerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Siirt’in Kurtalan Sümer Ortaokulu öğrencileri de Yemenli çocukların acısını bir nebze hafifletebilmek amacıyla Yemen’e karınca kararınca yardım topladı. Öğretmenlerinin verdiği zarfları öğrenciler kendi ailelerinden temin ederek doldurmak yerine inisiyatif alarak sokak sokak gezerek doldurmayı tercih etti. Öğrenciler, hem bu şekilde kapı kapı dolaştılar hem de harçlıklarından artırdılar ve Yemen’deki dramı insanlara anlatarak kendi mahallelerinden 4 bin 100 lira toplamayı başardılar. Öğrenciler, topladıkları parayı da Siirt İHH aracılığıyla Yemen’e gönderdiler.

Maddi durumu kötü durumda olan ve kendisi de aslında bir yetim olan bir öğrencinin 50 lira toplayıp kumbaraya atması ise öğrencilerin ne kadar hassasiyet sahibi olduğunu gözler önüne serdi. Bir diğer öğrencinin 2 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz logolu 1 liraları bağış yapması da ayrıca dikkatlerden kaçmadı.

“Bize evlat, Yemen'e umut oldular”

Konuya ilişkin “Yemen’e Gönülden Bir Yol” başlığıyla bir yazı kaleme alan Sümer Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Atasoy, yazısında, “Sümer'in küçük yıldızları, ‘evlat’ diye yazılıp ‘nimet’ diye okunan gözbebekleri, kıymetlilerimiz, yavrularımız, 4 günde Yemen’e bir köprü kurdular” ifadelerini kullandı. İşte Esra Atasoy’un duygu yüklü o yazısı:

“Kurtalan'da daha önce tek başına gitmedikleri yerlere Yemenli kardeşleri için koştular. Kapı kapı dolaşıp dünyanın en zor işini, birilerinden bir şeyler istemeyi başardılar. Azdan öze, katreden bir okyanusa vardılar. Ulaşabildikleri her gönüle bir sevgi bıraktılar. Evlerinden, yuvalarından, harçlıklarından, yüreklerinden artırıp kocaman bir yardım deryası oldular. ‘Öğretmenim 4 lira daha verdiler, kaybolursa üzülürüm’ diyerek bulduğu her kuruşu, koşa koşa okula getiren kocaman bir gönül iklimi oluşturdular.

Bize evlat, Yemen'e umut oldular. Dışardaki soğuğa inat, sıcacık gönülleriyle Kurtalan'ı fethettiler. Kimi kumbarasını döktü önümüze, kimi hiç harcamak nasip olmayan harçlığını, kimi de kendi sofrasına hiç koyamayacağı şeylerin parasını... Bir zarf yetmedi onlara, tekrar tekrar istediler; küçücük ellerinde yumak yumak umut getirdiler, sevgi getirdiler bizlere. Hiç görmedikleri bir diyara, hiç görmedikleri, göremeyecekleri kardeşlerine bir nefes olsun diye kendi nefeslerini tükettiler. Büyüklerden daha büyük davrandılar; kulaklarını tıkadılar onlara kapı kapatan insanlara. Şaşkınlık ve hüznü beraber yaşadı yürekleri, kapanan her kapının ardından.

Biz ise topladığımız paranın miktarını değil, evlatlarımızın çabasını izledik günlerdir. Onların yüreğine, sevdasına, cennetine imrendik... Şimdi onların bize yaşattığı bu gururu başka hiçbir şey veremez. Sümer’in evlatları, Yemen' in evlatlarını görmeden, tanımadan, yüreğiyle sevdi. Kardeşlerimize sonsuz selam ve muhabbetle... Gelecek, iyilikle gelecek.”

Okulları gezdiler

Kurtalanlı 2 öğrenci ayrıca geçtiğimiz günlerde de okulları gezip Yemen’deki durumla alakalı durum bilgilendirmesinde bulunmuş ve Siirt İHH aracılığıyla Yemen’e 812 lira göndermişti.