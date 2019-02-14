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Minik yürekler yaban hayatı unutmadı

Yakutiye Gençlik Merkezi’nin Gençlik ve Spor Akademisi Projesine katılan minik futbolcular, büyük yürekleri ile alkış aldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:47
Minik yürekler yaban hayatı unutmadı

Yakutiye Gençlik Merkezi’nin Gençlik ve Spor Akademisi Projesine katılan minik futbolcular, büyük yürekleri ile alkış aldı. Gençlik Liderleri M. Yaser Taşkesenlioğlu ve Ahmet Efe nezaretinde,pet şişelerden özel hazırladıkları yemlikleri, futbol sahasının tel örgülerine asarak, doğadaki kuşların ve diğer kanatlıların yemlenmesini sağlıyorlar.


Erzurum’da ağır kış mevsiminin hüküm sürdüğü bu günlerde minik yürekler yaban hayatı ve doğadaki uçan kanatlıları unutmadı.


Minik futbolcular, futbolun sadece futbol olmadığını bir kez daha kanıtladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Muhammed Yaser Taşkesenlioğlu ve Ahmet Efe, Gençlik ve Spor Akademisi Projesine katılan minik öğrencilerle birlikte pet şişelerden hazırladıkları özel yemlikleri futbol sahasının tel örgülerine asarak, kuşların ağır kış şartlarında yemlenmesini sağlıyorlar.


Eski bir futbolcu olan M. Yaser Taşkesenlioğlu, her antrenman öncesinde, yanında getirdiği yemleri, minik futbolcularla birlikte pet şişelere yerleştirerek, kuşların yemlenmesini sağlıyor. Taşkesenlioğlu, “Erzurum ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bir şehir. Burada yaban hayatı ve doğadaki kanatlı hayvanları da düşünmemiz gerekir. Bizde Gençlik ve Spor Akademisi Projesine katılan öğrencilerle birlikte, su içtiğimiz pet şişeleri çöpe atmıyoruz. Onları özel olarak yem kabı yapıyoruz ve futbol sahasının tel örgülerine asarak, kuşların yemlenmesini sağlıyoruz. Bir ayı aşkın süredir, bu yemleme işini sürekli yapıyoruz. Futbolun ya da sporun sadece futbol ya da spor olmadığını herkese göstermeye çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Akademisine gelen dar gelirli çocuklara ve Afganlı gençlere hem değerler eğitimi vermenin yanı sıra bu tür sosyal sorumluluk konusunda da kendilerine sorumluluklar yüklüyoruz. Onlarda bu sorumluluğu severek yerine getiriyorlar. Kuşlar için yem bıraktıktan sonra antrenman yapıyoruz” dedi.


Kazım Karabekir Stadyumu’nda uygulanmakta olan projede içlerinde Afganlı öğrencilerin de olduğu futbolcu grubuyla bu defa Kuş yemlikleri yapılarak çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza atmanın gururu yaşanıyor. Yapmış oldukları faaliyet ile ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Yaser Taşkesenlioğlu soğuk kış günlerinde sadece dağda ve şehir dışında kuşların ihtiyacının olmadığını , yaşam alanlarında ve şehir merkezinde de onlara yiyecek bırakmaları gerektiğini ifade ederek sporcu guruplarıyla yaşamış oldukları alanı güzelleştirmeye devam edeceklerini belirtti. Proje Yürütücülerinden Ahmet Efe ise;basında ve sosyal medyada çıkan hayvana şiddet içerikli görüntülerin aksine çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak adına bu tür sosyal sorumluluk projelerinin artması gerektiğini belirtti.


Gençlik ve Spor Akademisi Projesi Kapsamında, Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ve Ahmet Efe’nin çok önemli ve anlamlı bir sosyal sorumluluğa imza atarak, öğrencilerle birlikte doğadaki uçan kanatlılar için özel ve anlamlı bir hizmet verdiklerinin altını çizerek, “Gençlik liderlerimizi ve kuşlar için yem bırakma konusunda seferber olan Türk ve Afganlı çocukları tebrik ediyorum. Bu güzel etkinliklerden ötürü kendilerini kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:47
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