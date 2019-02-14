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Minik yürekler, ekmek israfına dikkat için "klip" çekti

Hatay’dan Antalya’ya, Mersin’den Konya’ya Türkiye’nin farklı şehirlerindeki okullardaki öğrenciler ile Romanya, Ukrayna’dan projeye katılan okul ve öğrencilerinin ekmek israfına dikkat çekmek, tasarruf bilincini oluşturmak amacıyla "Sepetimde Ekmek Var-Bread In My Basket" adlı e-Twinning projesine destek sürüyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:56
Minik yürekler, ekmek israfına dikkat için "klip" çekti

Hatay’dan Antalya’ya, Mersin’den Konya’ya Türkiye’nin farklı şehirlerindeki okullardaki öğrenciler ile Romanya, Ukrayna’dan projeye katılan okul ve öğrencilerinin ekmek israfına dikkat çekmek, tasarruf bilincini oluşturmak amacıyla "Sepetimde Ekmek Var-Bread In My Basket" adlı e-Twinning projesine destek sürüyor. Minik yürekler, ekmek israfına dikkat için “klip” çekti.


2018 yılı Ekim ayından itibaren start verilen projeye 43 okul katılarak yer aldı. Öğretmenlerin koordinasyonunda öğrenciler ekmek israfı ile ilgili belirledikleri birbirinden farklı sloganları haykırdılar. Daha sonra öğrenciler konuya dikkat çekmek için ellerine mikrofon alarak büyükleriyle röportajlar yaptılar. Söyleşi ve çalışmaların görüntüleri ile video klip hazırlayarak sosyal medya aracılığıyla paylaştılar.


Proje ortaklarından Konya İhsan Özkaşıkcı İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Emine Çevik, “Projemiz sosyal sorumluluk içeren uluslararası bir e-Twinning projesidir. Ekmek israfına dikkat çekerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve farkındalığı artırmayı hedeflemekteyiz” dedi.


Projenin diğer kurucusu Antalya Ahmet Yesevi İlkokulu anasınıfı öğretmeni Niğmet Kaya “Etkinliklerle öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren tasarruf bilincini kazandırmayı ve toplumsal duyarlılık oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.


Projeyi yürüten okullardan olan Hatay’ın Dörtyol ilçesi Karakese İlkokulu’ndan sınıf öğretmeni İbrahim Gök ise “Dünyada ve ülkemizde kanayan bir yara olan ekmek israfına dikkat çekmek için Türkiye ve yurtdışından Romanya, Ukrayna gibi ülkelerdeki okullarla bir araya gelerek ‘Sepetimde Ekmek Var’adlı bir e-Twinning projesi başlattık. Projemize 43 okul aktif olarak katıldı. Öğrencilerimiz bu projede yaşadıkları şehirlerde, sokakta, evde büyükleriyle ekmek israfı ile ilgili röportajlar yaptılar. Yapılan etkinliğin videolarını ortaklarımızla birlikte video klip olarak hazırladık. Sosyal medya aracılığıyla daha çok ses getirmesi için paylaşımlarda bulunduk. Projemizde emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:56
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