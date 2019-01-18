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Minik "Toprak" için seferber oldular

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yolu kardan dolayı kapanan köyde rahatsızlanan 16 aylık Toprak Aslan, vatandaşlar ve ekiplerin saatler süren zorlu mücadelesi sonucu kar motoru ve iş makinesiyle hastaneye ulaştırıldı

18 Ocak 2019 Cuma 14:31
Minik "Toprak" için seferber oldular

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hastalanan ve ateşi düşmeyen 16 aylık Toprak Aslan, köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ekipler ve vatandaşların saatler süren çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışından yolu kapanan Ramazan köyünde oturan Neşe ve Özgür Arslan'ın çiftinin 16 aylık bebeği Toprak Arslan rahatsızlandı.

Çiftin tüm uğraşlarına rağmen bebeğin ateşi düşmeyince durum Nazımiye 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Yolun kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık görevlileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinden yardım istedi.

AFAD ekibi de bir kar motorunu yükledikleri araç ile Nazımiye ilçesine ulaştı.

İlçe merkezinde araçtan indirilen kar motoruna bir hasta yakınını alan AFAD personeli, yoğun tipiye rağmen Ramazan köyüne hareket etti.

Köye yakın bir noktada kara saplanan kar motorunu 1 saat uğraşarak çıkaran AFAD personeli ve vatandaş, bebeği, köyden annesi Neşe Arslan ile alarak bölgedeki Dereova grup köy yolunda, İl Özel İdaresine ait iş makinesine bindirdi.

İş makinesi ile Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezine 4 saatlik çaba sonunda getirilen Toprak bebek, tedavi altına alındı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:31
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