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Minik sporculardan şehit mezarlarına ziyaret

Çankırı'da minik sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla Orta ilçesinde 15 Temmuz şehidi Uhud Kadir Işık ve Erkan Er'in mezarlarını ziyaret ederek dua okudu

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:26
Minik sporculardan şehit mezarlarına ziyaret

ÇANKIRI (AA) - Her Çocuk Özeldir Projesi kapsamında spor eğitimi alan minik sporcular 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerin mezarlarına ziyarette bulundu.

Çankırı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yürütülen Her Çocuk Özeldir Projesi'nde eğitim alan çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla Orta ilçesinde 15 Temmuz şehidi Uhud Kadir Işık ve Erkan Er'in kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette çocuklar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu, şehitler için dua edildi.

Orta Kaymakamı Cihat Abukan, yaptığı açıklamada, çocukların yaptıklarından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklara geçmişin, tarihin, şehitlerin ve bütün değerlerin iyi anlatılması gerektiğini belirten Abukan, "Bu şanlı direnişimizin yıl dönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini lanetliyor, geleceğine sahip çıkma kararlılığıyla ve aynı yüce duygularla bir araya gelen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha en derin şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum." dedi.

Proje Koordinatörü Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar da çocuklara sportif başarının yanında milli şuur kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda şehit kabirlerini ziyaret ettiklerini ifade eden Çınar, "Çocuklarımızın manevi haz alarak bayrak ve vatan aşkıyla dolmaları bizleri son derece mutlu etti. 15 Temmuz şehitlerimiz ve bütün şehitlerimizi sevgi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:26
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