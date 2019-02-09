Minik Songül'e ilk yaşında hastanede doğum günü sürprizi

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Kars'ta, 7 gün önce sobadaki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle boynu, kolları ve ayakları yanan Songül İpek, ilk yaşına, tedavi gördüğü Erzurum'daki hastanede sürpriz doğum günü pastasıyla girmenin mutluluğunu yaşadı.

Kağızman ilçesinde yaşayan Emine ve Sıddık İpek çiftinin kızları Songül, 7 gün önce sobanın üzerindeki çaydanlığın aniden devrilip üzerine kaynar su dökülmesiyle yandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edilen İpek, tedaviye alındı.

Tedavisi süren ve sağlık durumu iyiye giden Songül, hastane personeli ve annesinin girişimiyle ilk yaşına, sürpriz doğum günü pastasını üfleyerek girmenin mutluluğunu yaşadı.

Songül'ün annesi Emine İpek de kızına hazırlanan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Anne Emine İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 gün önce soba üzerindeki çaydanlığın birden düşmesiyle kızının kolu, vücudu ve bacaklarının yandığını söyledi.

Kızına hastane doktor ve hemşirelerinin iyi baktığını anlatan anne Emine İpek, "Herkesten Allah razı olsun, kızım ilk yaşına hastanede yanık merkezinde girdi. Kızıma sürpriz doğum günü pastası hazırlayıp yeni yaşını hastanede kutladık. Kızıma mutlu yıllar diliyorum. Allah kızıma kötü gün göstermesin." dedi.

BEAH Yanık Merkezi sorumlu hemşiresi Sevilay Yıldız ise Songül'ün durumuna çok üzüldüklerini ifade ederek, Songül'ün 1. yaşına hastanede girdiğini aktardı.

Songül'ün boynu, kolu ve bacaklarında 2. derecede yanıklar oluştuğunu dile getiren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Miniğimizin 1. yaş günü. Maalesef üzerine sıcak su dökülmüş ve yanmış. Biz de Songül'ün ilk doğum gününü mutlu geçirmesi için odamızda sürpriz doğum günü yapmak istedik. Songül'e hazırlanan pastayı üflettik. İnşallah Songül daha güzel günler görür. Hemşire ablaları olarak yeni yaşını kutluyoruz."

BEAH Yanık Merkezi Sorumlusu Operatör Dr. Mehmet Öztürk de minik Songül'ün sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Hastamızın genel durumu iyi. Yanık tedavilerini yapıyoruz. Bir süre daha hastayı takip ettikten sonra taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Songül'ün birinci yaşına Yanık Merkezinde girdiğini ifade ederek, Songül ve ailesine yeni yaşında sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.