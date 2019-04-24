Minik Sena, Bakanın mektubu ile mutlu oldu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, evde eğitim hizmeti alan Rahime Sena Öz’e Milli Eğitim Bakanı Dr. Ziya Selçuk’un mektubunu teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın genelinde uygulanmakta olan “Çayınızı Sohbetle Karıştıralım” isimli proje kapsamında, geçtiğimiz yıl geçirdiği karaciğer nakli operasyonu sonrasında evde eğitim hizmeti alan, Halide Hatun İlkokulu 1.Sınıf Öğrencisi Rahime Sena Öz’ ü evinde ziyaret etti. Okumuş ziyarette Milli Eğitim Bakanı Dr.Ziya Selçuk’ un kendisine gönderdiği mektubu teslim etti.

Evinde ailesi ile birlikte, Okumuş’ u ve evde eğitim hizmeti veren aynı okulun sınıf öğretmeni Süheyla Bektaş ile birlikte karşılayan minik Sena ve ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, öğretmeninden minik Sena’nın akademik ve sosyal gelişimi ile ilgili brifing aldı ve gösterdiği çabalardan ötürü teşekkürlerini iletti.

Birinci sınıf öğrencisi Rahime Sena Öz ise, Milli Eğitim Bakanı’nın kendisine gönderdiği mektubu okuyunca çok mutlu oldu.