0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Minik Sena, Bakanın mektubu ile mutlu oldu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, evde eğitim hizmeti alan Rahime Sena Öz’e Milli Eğitim Bakanı Dr.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:33
Minik Sena, Bakanın mektubu ile mutlu oldu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, evde eğitim hizmeti alan Rahime Sena Öz’e Milli Eğitim Bakanı Dr. Ziya Selçuk’un mektubunu teslim etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın genelinde uygulanmakta olan “Çayınızı Sohbetle Karıştıralım” isimli proje kapsamında, geçtiğimiz yıl geçirdiği karaciğer nakli operasyonu sonrasında evde eğitim hizmeti alan, Halide Hatun İlkokulu 1.Sınıf Öğrencisi Rahime Sena Öz’ ü evinde ziyaret etti. Okumuş ziyarette Milli Eğitim Bakanı Dr.Ziya Selçuk’ un kendisine gönderdiği mektubu teslim etti.


Evinde ailesi ile birlikte, Okumuş’ u ve evde eğitim hizmeti veren aynı okulun sınıf öğretmeni Süheyla Bektaş ile birlikte karşılayan minik Sena ve ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, öğretmeninden minik Sena’nın akademik ve sosyal gelişimi ile ilgili brifing aldı ve gösterdiği çabalardan ötürü teşekkürlerini iletti.


Birinci sınıf öğrencisi Rahime Sena Öz ise, Milli Eğitim Bakanı’nın kendisine gönderdiği mektubu okuyunca çok mutlu oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Final-Four için parkede
    1. Fenerbahçe, Final-Four için parkede
    2. Uçakta yanlış anons yolcuyu..
    3. Van'da ele geçirildi! 29 kilo 795..
    4. Kağızman’da gerçeği aratmayan sınav
    5. Kocasinan bölgesine AVM yapılacak
    6. Sri Lanka’da sıkıyönetim başladı
    7. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    8. Başkan Sekmen sözünü tuttu Dünya, fuar..
    9. (Özel) Hatay’ın serinleten lezzeti:..
    10. TÜM İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut..
    11. Putin ile görüşecek Kim Jung-un..
    12. Eker ile en tatlı bayram
    13. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl..
    14. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019..
    15. Başkan Özdoğan muhtarlarla bir araya..
    16. 23 Nisan’da ünlülere ödül yağdı
    17. Dr. Bahar Eriş: ’’Yetenek keşfi için..
    18. Van’da 29 kilo eroin ele geçirildi
    19. Kitap okuyana çay ve kahve bedava
    20. Minik Sena, Bakanın mektubu ile mutlu..
    21. Döviz kurları
    22. Rektör Çomaklı ÜAK üyesi oldu
    23. 'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den..
    24. 60 türden 450 adet hayvan macera..
    25. Brent petrolün varili 74,10 dolar
    26. Biz bu filmi seyretmiştik!
    27. Takla atan araçtan burnu bile..
    28. Kocaeli’de Aziziye rüzgârı
    29. Ekonomiden iyi haber! İbre tersine döndü
    30. Kızlarının çeyizlerini eğitim alarak..
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı! "Çabamız Halifeyi kurtarıp bütün İslam dünyasına hakim olmaktır"
    M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı! "Çabamız Halifeyi kurtarıp bütün İslam dünyasına hakim olmaktır"

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!