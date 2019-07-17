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Minik şehit Ayaz ile şehit astsubay aynı karede

Tunceli'de bölücü terör örgütü mensuplarının araziye yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun, 2 yıl önce kucağında poz verdiği askerin de Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olduğu ortaya çıktı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
Minik şehit Ayaz ile şehit astsubay aynı karede

ANKARA (AA) - Tunceli'de bölücü terör örgütü mensuplarının araziye yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun, 2 yıl önce kucağında poz verdiği askerin de Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olduğu belirlendi.

Pülümür'de 18 Nisan 2017'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, 13 Ocak 2017'de bir operasyon dönüşü minik Ayaz'ı kucağına alarak poz verdi.

Karaman, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sen yeter ki bir adım at, o sana koşarak gelecek..." notuyla paylaştı.

Ovacık İlçe Jandarma personeliyken bölge halkı tarafından sevilen şehit Astsubay Karaman, bu paylaşımın ardından, 18 Nisan 2017'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit düştü.

Aynı helikopterde, 7 polis memuru, 1 hakim ve 3 kişilik mürettebat da şehit oldu.

Şehit Astsubay Karaman'ın Ayaz ile poz verdiği fotoğraf, Karaman'ın arkadaşları tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları da bu acı tesadüfün yansıdığı kareye ilişkin duygu dolu paylaşımlarda bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
  1. Ayaz Güloğlu
  2. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman
  3. Terör Mağdurları

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