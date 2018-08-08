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Minik şehidin ismi parkta yaşatılacak

Düzce Belediyesince Hakkari'de yapılacak olan parka, geçen hafta Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verilecek.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 00:48
Minik şehidin ismi parkta yaşatılacak

Düzce Belediyesince Hakkari'de yapılacak olan parka, geçen hafta Hakkari'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verilecek.

Düzce Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, geçen hafta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın şehit edilmesi gündeme getirildi.

Her iki belediyenin de kardeş belediye olması nedeniyle üyelerin oy birliği ile Yüksekova'da bir park yapılması ve şehit bebek Bedirhan Mustafa'nın isminin verilmesi kararlaştırıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, kardeş belediye oldukları Yüksekova'da birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

PKK'lı teröristlerin 11 aylık bebeği ve annesini şehit ettiğini hatırlatan Ay, şunları kaydetti:

"Ben şehitlerimizin babasıyla görüştüm ve baş sağlığı diledim. Bu yapacağımız park konusunda da kendilerine bilgi verdim. Şehidimizin babası parka Bedirhan'ın isminin verilmesi konusunda bize ricada bulundu. Ben de Yüksekova'daki kayyum belediye ile görüştüm. Kendileri bu konuda çok yardımda bulundular ve belediyede karar aldırdılar. Dolayısıyla Yüksekova'da yapacağımız parkın adını Mustafa Bedirhan Karakaya olarak belirledik."

Başkan Ay, terörün her türlüsünü lanetlediklerini vurgulayarak, "Bu elim olaya neden olan teröristleri de buradan lanetliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Askerlerimiz bu konuda büyük uğraşlar harcıyor. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

Yüksekova'da inşa edilmesi planlanan parkta, çeşitli oyun alanları ile futbol ve voleybol sahası yapılacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 00:48
  1. Düzce
  2. Hakkari
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