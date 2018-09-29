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Minik Sedanur Cinayeti'nde 3 kişi daha tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kars'ta kaybolduktan sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 3 kişinin daha tutuklandığını açıkladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:48
Minik Sedanur Cinayeti'nde 3 kişi daha tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Sedanur Güzel’in kaybolması ve cesedinin bulunması olayına ilişkin olarak kamuoyuna açıklama yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 16.09.2018 günü kaybolan Sedanur Güzel’in cesedinin 23.09.2018 günü Kars’ın Kağızman ilçesi Paslı köyüne 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunması olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel’in öldürüldüğü belirlenmiştir. Cinsel istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir. Bu inceleme devam etmektedir. Olayla ilgili olarak Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgisi olduğu değerlendirilen üç şüpheli şahıs 28/09/2018 günü tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmişlerdir. Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle yürütülmekte olup yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:48
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