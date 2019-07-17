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Minik Rıdvan gözyaşları içinde defnedildi

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde önceki gün yatağından hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rıdvan Taş, gözyaşları arasında toprağa verilirken, ailesinin ihmal iddiaları üzerine C.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
Minik Rıdvan gözyaşları içinde defnedildi

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde önceki gün yatağından hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rıdvan Taş, gözyaşları arasında toprağa verilirken, ailesinin ihmal iddiaları üzerine C. Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü de gelişme geriliği nedeniyle takip altında olan çocuğun yapılan ilk otopsisinde doğuştan göğüs anomaliliği harici anormal bir bulguya rastlanılmadığını açıkladı.


İlçenin Yalınlı mahallesinde yaşayan ve iştah problemi olduğu belirtilen Rıdvan Taş, yakınlarının ifadesine göre önceki gece ishal problemi sebebi ile ailesi tarafından Beylikova Devlet Hastanesi Acil Bölümüne götürüldü. Burada muayenesi yapılan ve ilaç verilen Rıdvan eve getirildi. İlaçları verildikten sonra çocuğunu yatıran anne, gece 03.00 gibi kaldırıp çorba içirdikten sonra yatırdı. Sabah saatlerinde Rıdvan Taş’ın yatağında hayatını kaybettiği belirlendi.



Minik Rıdvan gözyaşları içinde defnedildi


Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık hizmete görevlileri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, C. Savcısının incelemeleri ve ilk otopsinin ardından cenaze Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimine gönderildi. Burada yapılan kapsamlı otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, mahalle camisinde kılınan namazın ardından defnedildi. Cenaze törenine katılan Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ve Belediye Başkanı Özkan Alp, baba Arif Taş ve aile yakınlarına başsağlığı diledi.


Bu arada, ailenin ihmal iddiaları üzerine Beylikova C. Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Eskisehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama


Bu arada Eskisehir İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Gelişme geriliği nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları bölümü tarafından takip edilen Rıdvan Taş isimli 10 yaşında çocuk hastaya 12 Temmuz 2019’de Beylikova Acil Servisinde akut tonsillit (bademcik iltihabı) tanısı konulmuş ve reçete düzenlenmiştir.15 Temmuz 2019 tarihinde saat 22.00’de ishal yakınmasıyla Beylikova İlçe Hastanesi Acil Servisine ayaktan başvurmuştur. Yapılan muayenesinde sıvı kaybı ile ilgili bir bulguya rastlanmamış olup, muayenesi normal olarak değerlendirilmiştir. Akut gastroenterit (ishal) tanısı konulan hastaya ishale yönelik olarak reçete düzenlenerek taburcu edilmiştir. 16 Temmuz 2019 tarihi saat 06.00 civarında 112 Acil Sağlık Hizmetleri aranmış, ekip tarafından Rıdvan Taş isimli hasta yatağında ölü olarak bulunmuştur. Kayıtlı olduğu aile hekimi, aynı zamanda ilk otopsiye de katılan doktorumuz tarafından yapılan ilk otopsisinde doğuştan göğüs anomaliliği harici anormal bir bulguya rastlanılmamıştır. İleri otopsi için savcılık tarafından Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimine gönderilmiştir. Olay adli makamlarca araştırılmaktadır” denildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
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