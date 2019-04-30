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Minik Peldanur'un ölümüne Kemalist 'canavar'dan iğrenç yorum!

Diyarbakır'da derede ölü olarak bulunan Peldanur Atlı ile ilgili sosyal medyada yorum yazan Kemalist bir kadın kan donduran ifadeler kullandı. 'Çolpan' adlı vicdansız insanlık dışı bir bakışla "Gelecekte AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Yılanın başı küçükken ezilmelidir" ifadesini kullandı.

30 Nisan 2019 Salı 07:58
Minik Peldanur'un ölümüne Kemalist 'canavar'dan iğrenç yorum!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu Peldanur Atlı derede boğulmuş halde bulunmuştu.Küçük kızın ölümü üzerine birçok kişi sosyal medyada üzüntülerini paylaşırken Çolpan adlı kendisini ‘Karma Yaşam Koçu’ olarak tanıtan kadın insanlık dışı sözler sarf etti. 

Kan donduran sözler

Çolpan I.T  vicdanlara sığmayacak yorumunda “Her şeyden önemlisi anne ve baba neyle meşguldü. 4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Annesinin gözünün önünden bir saniye dahi ayrılmaması gerekir. Bakamıyorsan, doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar, belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa...” ifadelerini kullandı.



Nasıl bir canavarsın?

Kadına cevap veren bir kişinin ise, “Siz nasıl bir canavarsınız” yorumunda bulunduğu görüldü. Ortaya çıkan paylaşımla ilgili sosyal medaya tepki yağdı. İğrenç paylaşımı yapan şahsa “Zavallısın, alçaksın, küçük bir çocuk için bunları yazabilecek kadar alçaksın”,“Hâlâ bu kadınla ilgili hukuki süreç başlatılmadı mı?”,“Bu nasıl zihniyet”, “Haftaya partizan bir kadının canice ve insafsızca paylaşımlarıyla başladım. Sen insansan ben insan değilim, sen ne isen ben o değilim”,“İnsanlıktan nasibini almamış olanlarla aynı havayı teneffüs etmek ağır geliyor” gibi sözler sarfedildi. 

CHP destekçisi çıktı

CHP medyasının skandal sözlere tepkisiz kalmasının nedeni ise metrobüs sapığı Fatih Özdemir ile aynı olduğu anlaşıldı. Çolpan Taner'in sosyal medya hesapları incelendiğinde CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na destek vererek sevgi gösterisinde bulunduğu paylaşımları dikkat çekti..

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 07:58
  1. Sosyal Medya
  2. Peldanur Atlı
  3. ÇOLPAN
  4. Diyarbakır

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