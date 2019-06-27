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Minik Öykü Arin’in "Üstün Başarı Belgesi" sevinci

Tüm Türkiye’nin tanıdığı minik Öykü Arin’in hastalığı süresince gösterdiği çaba dedesi Ekrem Şentarafından"Üstün Başarı Belgesi"yle ödüllendirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:53
Minik Öykü Arin’in "Üstün Başarı Belgesi" sevinci

Tüm Türkiye’nin tanıdığı minik Öykü Arin’in hastalığı süresince gösterdiği çaba dedesi Ekrem Şentarafından"Üstün Başarı Belgesi"yle ödüllendirildi. Minik Öykü’nün başarı belgesiyle verdiği poz görenlerin içini ısıttı.


İzmir’de geçen yıl Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin’e, iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı’dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca Öykü’ye, babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Nakil süreci geride kalırken babasından uyumluluk gösteren ilikle beraber minik Öykü Arin, bir an önce iyileşip taburcu olmaya hazırlanıyor. Bu süreçte annesi babası ve yakınlarının yanı sıra tüm Türkiye adeta minik Öykü’ye destek oldu dualarını ve güzel dileklerini esirgemedi.


Süreç boyunca steril bir hastane odasında kalan Öykü Arin’e en büyük moral 76 gün sonra dışarı çıkmak oldu. Minik Öykü ailesiyle birlikte günler sonra ilk defa dışarı çıktı. Bir diğer güzel müjde ise "Üstün Başarı Belgesi" oldu. Ekrem dedesi tarafından minik Öykü’ye hastanede gösterdiği mücadele kapsamında üstün başarı belgesi takdim edildi. Anne Eylem Şen Yazıcı kızını mutlu eden o anları, "Öykü Arin henüz taburcu olmadı ama Ekrem dedesi onun için bir başarı belgesi hazırlamış bile. Bugün 79’uncu gün ve her gün neşeyle, inatla, oyunla, resimle, kitapla direndi canım kızım Öykü Arin’im. Onunla gurur duyuyorum" notuyla sosyal medyada paylaştı.



"Nakil bekleyen bin 700 hasta var"


Anne Yazıcı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Öykü Arin’e 10/10 uyumlu akraba dışı donör bulunamadığı için 5/10 yani yarı uyumlu anne ve babadan nakil yapıldı. Hayati riski çok yüksek olan yarı uyumlu nakilden ikincisi başarılı oldu. Fakat akraba dışı 10/10 uyumlu bir donör bulunmuş olsaydı her şey çok daha güvenli olacaktı. Şimdi hastalık yeniden geri gelmesin ve ilik savaşı olmasın diye ümit ediyoruz. Her ihtimale karşın 10/10 donör ihtiyacımız sürüyor. Üstelik nakil bekleyen bin 700 hasta var. Bu nedenle donör olun ve vazgeçmeyin" mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:53
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