Minik öğrencilerin gösterisi göz kamaştırdı

Bilecik Edebali Anaokulu ve Bilecik Edebali Şehir İlkokulu öğrencilerin mezuniyet törenleri öncesi sergiledikleri dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Bilecik Edebali Anaokulu ve Bilecik Edebali Şehir İlkokulunda okuyan 80 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşarken Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Mezuniyet Gecesi’nde miniklerin dans gösteriler geceye damga vurdu.

"Sizleri güzel ve yararlı işlerde görmek emeğimizin semeresi olacaktır"

Programda açılış konuşması yapan Okul Müdürü Saadet Güzel, "Biz öğretmenler, gelişmenize etki eden faktörlerin, en etkilisiyiz. Bunun bilincinde olarak birlikte çalıştığımız süre içinde, sizlere; en iyiyi en doğruyu ve en güzelini vermeye çalıştık. Sizinle yorulup, yine sizin tatlı bakışlarınızla dinlendik. Her insanın bir değeri olduğu inancı içinde yeteneklerinizi ortaya çıkarıp, geliştirmeye gayret ettik. Esas olan, bireyin kabiliyetine göre yön verip, üretkenliğini sağlamaktır. Bu inançla eğer, hayatınıza bir pencere açıp, temelinize birkaç damla su, ufkunuza bir tutam ışık olduysak, ne mutlu bize. Sizleri, bu duygularla birer çiçek tohumu olarak ülkemin ve dünyanın tüm semalarına serpiyorum. Düştüğünüz her yerde sevgiyi, saygıyı ve barışı yeşerttiniz. Sizleri güzel ve yararlı işlerde görmek emeğimizin semeresi olacaktır. Tüm yaşamınızın değerli ailelerinizle birlikte, sağlıklı, başarılı ve mutlu geçmesini diliyor, hepinizi ayrı, ayrı öpüyorum. Sizleri çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından anaokulu öğrencilerin kora çalışmaları, Anaokulu Gökkuşağı Sınıfı modern dans gösterisi, okulun jimnastik öğretmeni Gürkan Algan eşliğinde 1. sınıf öğrencilerinin gösterisi, Anaokulu Gökkuşağı Sınıfı öğrencilerinin ateş böceği gösterisi, okulun 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin halk oyunları gösterisi, Anaokulu Neşeli Yıldızlar Sınıfı öğrencilerin erik dalı performansı, davul şov, atabarı gösterisi, bayrak teslimi ve kep atma töreni ile devam etti. Miniklerin gösterileri veliler tarafından ayakta alkışlandı.