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Minik Öğrencilerden Üniversiteye ziyaret

Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi Yukarı Esen İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrenciler üniversiteyi ziyaret etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
Minik Öğrencilerden Üniversiteye ziyaret

Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi Yukarı Esen İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrenciler üniversiteyi ziyaret etti.


Şehir dışına çok fazla çıkma imkanı bulamayan Yukarı Esen İlköğretim öğrencilerinin Iğdır üniversitesi ziyaretlerinden duydukları mutluluk gözlerinden okundu.


“Öğrenciler heyecan dolu bakışlarla kampüsü gezdi”


Heyecan dolu bakışlarla Iğdır Üniversitesini gezen öğrencilere, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’da eşlik etti. Ağrılı öğrenciler, Iğdır I. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarını, Seyir tepesi ve park eğlencesi, uçağa dönüştürülmüş mock-up sınıfı, spor salonu gezisi yaptılar. Öğrenciler son olarak ise, Mediko Sosyal Binası ve ALUM birimlerini ziyaret ettiler. Minik öğrenciler kampüs alanında bol bol fotoğraf çektirdi.


Ziyaret, öğrencilere yapılan ikramların ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
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