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Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına kurabiye

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu Bilim Sınıfı Öğrencileri Atatürk Devlet hastanesini ziyaret ederek tüm doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:53
Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına kurabiye

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu Bilim Sınıfı Öğrencileri Atatürk Devlet hastanesini ziyaret ederek tüm doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.


Minik öğrenciler sınıflarında gece gündüz demeden insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve daha sağlıklı bir hayat sağlamak için onurlu ve kutsal görevi emekle, sevgiyle, bilgiyle, şevkatle, çalışan tüm sağlık çalışanları için kendi elleriyle kurabiyeler hazırladılar. Hazırladıkları bu kurabiyeleri Atatürk Devlet hastanesi Başhekim Yardımcıları Hümeyra Bayram Akcan, Volkan Temi, Müdür Yardımcısı Sinan Özkurt, başhemşire Ebru Yavuz’u makamlarında ziyaret edip Tıp bayramlarını kutlayarak hediye ettiler. Hastaneyi gezen minikler, Dahiliye ve Çocuk servisindeki doktorları ziyaret ederek sağlıklı yaşam hakkında bilgiler aldılar.


Okul Müdürü Emine Taşlı, “Şükran Öney Anaokulu olarak 20 doktor ve 12 sağlık çalışanı velilerimiz başta olmak üzere büyük özveri ile çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarının günlerini minik öğrencilerimiz ile gönülden kutluyoruz” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:53
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