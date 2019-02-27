Minik öğrencilerden Demirkol’a teşekkür

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2002 Vakıflar İlkokulunun minik öğrencileri ile öğretmenlerini misafir etti.

2002 Vakıflar İlkokulu Müdür Yardımcısı Selahattin Coşkunlar, öğretmenler Meliz Dirlik, Arzu Hallaç Yıldız ve Hanım Öykü Demirtaş Çulcu ile öğrencilerden Esmanur Adıyeke, Zeynep Nevşin Doğan, Enver Çellik ve Mehmet Emre Şahan, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’u makamında ziyaret etti. Okullarına yapılan hizmetlerden dolayı Demirkol’a öğretmenler teşekkürlerini iletirken, öğrenciler de çiçek takdiminde bulundu. Demirkol da, öğrencilere kitap ve oyuncak hediye etti.

Eğitimde yapılan çalışmalara ilişkin öğretmenler ile sohbet eden Demirkol, geleceğin teminatı olan gençlere hizmet etmeyi her zaman kendilerine borç bildiklerini söyledi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından öğretmen ve öğrenciler, makamdan ayrıldı.