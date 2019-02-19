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Minik öğrencilerden anlamlı çalışma

Bilecik’te eğitim veren Bilecik Edebali Şehir Koleji öğrencileri doğadaki kuşlar için yaptıkları yuvalık ve yemlikleri ağaçlara astı.

19 Şubat 2019 Salı 12:36
Minik öğrencilerden anlamlı çalışma

Bilecik’te eğitim veren Bilecik Edebali Şehir Koleji öğrencileri doğadaki kuşlar için yaptıkları yuvalık ve yemlikleri ağaçlara astı.


Bilecik Edebali Şehir Koleji ilk okul öğrencileri TEMA etkinlikleri kapsamında ’Doğada Bizden Başka Canlılarda Var’ projesi kapsamında bu sefer doğada yaşayan kuşları düşündü. Boş karton ve tuvalet kağıdı ruloları ile doğada yaşayan kuşlara yuva ve yemlik yapan minikler, bunları okulun bahçesindeki ağaçlara astılar.


"Çocuklarımıza hayvan sevgisini yaptığımız etkinlikler ile aşılıyoruz"


Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren okul müdürü Saadet Güzel, okullarında eğitimin yanı sıra bir takım faaliyetler yaptıklarını anlatarak, "Bugün minik öğrencilerimiz doğada yaşana kuşlar için bir etkinlik yaptı. Bizlerde kartondan yaptıkları yuva ve yemlikleri okul bahçesine asmalarına yardımcı olduk. Onların yaptıkları yemlikler den kuşlar yem yediğinde o mutlulukları görülmeye değerdi. Bizler burada eğitimin yanı sıra çocuklarımıza hayvan sevgisini yaptığımız etkinlikler ile aşılıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:36
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