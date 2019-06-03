Minik öğrenciler yetimleri unutmadı
Niğde'de, sınıflarında kumbara dağıtılan Dumlupınar İlkokulunda öğrencileri biriktirdikleri paralarla bayramlık ve gıda yardımında bulundu.03 Haziran 2019 Pazartesi 15:05
Niğde'de ilkokul öğrencileri, harçlıklarından ayırdıkları parayla yetim çocuklara bayramlık, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. Dumlupınar İlkokulunda öğrencilerin zihinlerinde iyilik kavramının oluşması için kurulan "İyilik Kulübü" kapsamında, sınıflarda kumbara dağıtıldı. Öğrenciler, harçlıklarından ayırarak "iyilik kumbarası"nda biriktirdikleri parayla lösemili çocuklara, ihtiyaç sahibi ailelere ve sokak hayvanlarına destekte bulunuyor.
Ramazan’da ise toplanan parayla okuldaki yaklaşık 30 yetim öğrenciye bayramlık, 11 ihtiyaç sahibi aileye de gıda yardımında bulunan çocuklar, iyilik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
Okul Müdürü İbrahim Say, yaptığı açıklamada, kulüp bünyesinde bütün sınıflara koydukları "iyilik kumbarası"nı ay sonunda açtıklarını anlattı. Okulda ihtiyaç sahibi öğrencilerin ve velilerin bulunduğunu dile getiren Say, "Kumbarada biriken parayla yoksul öğrenci ve ailelerinin kırtasiye, giyim, gıda gibi ihtiyaçlarına destek oluyoruz" dedi.
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