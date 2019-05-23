Minik öğrenciler uçak heyecanını yaşadı

Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, havalimanını gezerek, yakından uçak görmenin mutluluğunu yaşadı.

Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma neticesinde, Ordu’nun Korgan ilçesindeki bir ilkokuldan misafir olan 26 öğrenci, öğretmenleri ile birlikte şehir turu yaptırıldı, adından da havalimanını gezdi. Pilotlarda ve teknik ekiple görüşen öğrenciler ilk defa bir uçağı bu yakından görmenin sevincini yaşadı, havalanan uçağı yakından izledi.

Ordu Giresun Havalimanı Müdürü Yunus Akbulut, Türk Hava Yolları’nın sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde, havacılığı sevdirmek ve çocukların havacılık ile ilgili ufuklarını açmak adına böyle bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Akbulut, THY’nin dünya ve Türkiye genelinde yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetlerine bir nebze de olsa katkı sunduklarını sözlerine ekledi.