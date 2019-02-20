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Minik öğrenciler topladıkları kapaklarla engelleri aştı

Siirt’te bir grup ilkokul öğrencisi, bedensel engelli bir kıza tekerlekli sandalye alabilmek için 150 bin adet mavi kapak topladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:28
Minik öğrenciler topladıkları kapaklarla engelleri aştı

Siirt’te bir grup ilkokul öğrencisi, bedensel engelli bir kıza tekerlekli sandalye alabilmek için 150 bin adet mavi kapak topladı.


Siirt Alpaslan İlköğretim Okulu’nda okuyan minik öğrenciler, 12 yaşındaki bedensel engelli Esra Yıldız’a tekerlekli sandalye alabilmek için 150 bin adet mavi kapak topladı. Sınıf öğretmeni Şemsettin Ertaş, sosyal medyadan tekerlekli sandalye ihtiyacını olduğunu gördüğünü ve duyarsız kalmak istemediğini belirterek, öğrencileri ile birlikte topladıklarını ifade etti. Ertaş, "Mavi kapak kampanyasına tüm okul öğrencileriyle beraber katılmış bulunmaktayız. Barış Köprüsü Derneği kurucusu olan Barış Amcalar ile iletişime geçtik. Mavi kapakları toplayıp derneğe sunduk. Engelli kardeşimizin bu kampanyadan faydalanması bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı tüm öğrencilerime bu konuda teşekkür ediyorum" dedi.


Engelli bir kardeşleri için sosyal medyadan çağrıda bulunduklarını belirten Barış Köprüsü Derneği Başkanı Barış Amcalar, paylaştıkları çağrıya karşılık veren Alpaslan İlköğretim Okulu öğrenci, öğretmen ve idarecilerine teşekkür etti. Amcalar, "Sizler için bir kapak onlar için bir hayat sloganıyla başlatmış olduğumuz mavi kapakları bugün duyarlılık gösterip Alpaslan İlköğretim Okulu çocuklarının yanına geldik. Bu minik yaşta çocuklarımızın böyle güzel bir duyarlılık göstermiş olmaları bizi inanılmaz mutlu etti. Biz bu mavi kapaklarla bir çok engelli için tekerlekli sandalye getiriyoruz. Bu yaşta bu çocuklar bu duyarlılığı alıyor. Bizler gerçekten mutlu oluyoruz. İnşallah bu başkalarına da örnek olur. Tekrardan bu minik yüreklere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Arkadaşlarıyla birlikte Esra için kapak topladıklarını belirten Mustafa Aktay adlı öğrenci, ablasının da engelli olduğunu, engelliler için kapak topladığını söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:28
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