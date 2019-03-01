Minik öğrenciler mavi kurdele taktı

Adıyaman Sevgi Anaokulu öğrencileri Nadir Görülen Hastalıklar Gününe dikkat çekmek için mavi kurdele taktı.

Her yıl Şubat ayının son günü, dünya üzerinde yaklaşık 350 milyon kişiyi etkileyen nadir görülen hastalıklara dikkatçekmek amacıyla ‘Nadir Hastalıklar Günü’ olarak kabul ediliyor. Dünya genelinde 6 binden fazla nadir hastalık olduğu ve ülkemizde nadir hastalıkların görülme sıklığı yüksek olup yaklaşık 7 milyon hasta olduğu tahmin ediliyor.

Türk Hematoloji Derneği tarafından Nadir Hastalıklar Gününde nadir hastalıklara dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturmak ‘Mavi Kurdele Takma ve Mavi Kot Pantolon Giyme’ etkinliğine Adıyaman Sevgi Anaokulundaki tüm öğrenciler ve görevliler destek verdi.

Okul Müdürü Cemal Önder, “Okul öncesi dönemde çocukta zeka gelişiminin yüzde 70’lik kısmı 6 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir. Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, duyarlılık ve sosyalleşme gibi olgular bu yaşta gelişir. Bunun bilincinde olarak farkındalık oluşturmak üzere bizde Adıyaman Sevgi Anaokulu mavi kurdele etkinliğini 280 öğrencimiz öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız ile tam katılım sağlayarak gerçekleştirdik. Velilerimizi öğretmen personel ve öğrencileri böyle anlamlı bir günde desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.