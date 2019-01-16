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Minik öğrenciler harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldılar

Edirne'de, okul harçlıklarını biriktiren ana sınıfı öğrencileri, sokak hayvanlarının yaşama alanlarına mama bıraktı

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:17
Minik öğrenciler harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldılar

EDİRNE (AA) - Edirne'de ana sınıfı öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları mama ve kuş yemlerini sokak hayvanlarının yaşama alanlarına bıraktı.

Trakya Birlik İlkokulu ana sınıfı öğrencileri "Sokak hayvanları" konulu dersleri kapsamında hazırladıkları projeyle sokak hayvanlarına şefkat eli uzattı.

Biriktirdikleri okul harçlıklarıyla mama alan minik öğrenciler, ders çıkışı öğretmenleriyle sokak hayvanlarının yaşadığı yeşil alanlara gitti.

Trakya Birlik İlkokulu ana sınıfı Öğretmeni Ayça Göl, gazetecilere yaptığı açıklamada, fikrin öğrencilerden çıktığını söyledi.

Öğrencilerin sokak hayvanlarına duyarlı yaklaştığını ifade eden Göl, "Sınıfta hayvanlar konusunu işlerken onlar için ne yapabiliriz diye konuştuk. Çocuklardan gelen fikirle hayvanları beslemek için çalışma başlattık. Öğrencilerimiz kendi harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanları için mama aldılar. Okul öncesi eğitimde bir şeyleri yaparak ve yaşayarak öğrenmek en güzel yoldur. Biz de öğrencilerimizle bunu uyguladık. Okul öncesi yaşlarda oluşmaya başlayan merhamet duygusunu arttırmak istedik. Bu sadece bir başlangıç. Öğrencilerimizle birlikte sokak hayvanları için mama almaya ve onları beslemeye devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Selin Akıncı da hayvanları çok sevdiğini ve onlara yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Kendi harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldıklarını dile getiren Akıncı, "Paralarımızı harcamadık ve biriktirdik. Sokak hayvanlarını çok seviyoruz. Onları beslemek için çalıştık." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:17
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