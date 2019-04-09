0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu öğrencileri, bahar ayıyla birlikte okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

09 Nisan 2019 Salı 16:09
Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu öğrencileri, bahar ayıyla birlikte okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.


TEMA Vakfı Adilcevaz İlçe Temsilciliğinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, ‘Her Sınıfın Bir Ağacı Olsun’ projesi kapsamında okul bahçesinin yeşillendirilmesi amacıyla öğrenciler öğretmenleri eşliğinde kendi elleriyle okul bahçesine fidan dikti. Okul Müdürü Serhat Boz, öğrencilere doğa ve ağaç sevgisini kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Okulumuzda eğitimin kalitesini arttırmanın yanında öğrencilere çevre bilinci ve doğa sevgisini de kazandırmaya çalışıyoruz. Bahar ayının gelmesiyle de okulumuzda böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımıza farklı bir aktivite oldu, bundan dolayı da çok mutlu oldular. Etkinliğiniz sayesinde öğrencilerimiz ağaç dikme bilincine sahip olup, çevre konusunda bir sorumluluk almış oldular. Bu kampanyanın öğrencilerimize doğa ve ağaç sevgisini kazandırmasının yanı sıra çevre okullara da güzel bir örnek olacağını ümit ediyorum” dedi.


Ağaçlandırma çalışmalarına Adilcevaz TEMA İlçe Temsilciliği, Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB ülkesinden küstah 'Ermeni Soykırımı' kararı!
    1. AB ülkesinden küstah 'Ermeni..
    2. GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de "sahte..
    3. 22. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı..
    4. TİKA ve Türkiye Maarif Vakfından..
    5. 4 ilde eş zamanlı baskın! 29 kişi..
    6. Futbol: 17 Yaş Altı Milli Takımı
    7. Baydilli esnafa karanfil dağıttı
    8. ERÜ "El hijyeninde" Avrupa birincisi
    9. Kolombiya’da son iki haftada binlerce..
    10. Kütahya İl Genel Meclisi’nin üçte..
    11. Demir’den başarılı sporcuya altın ödülü
    12. Başarılı sporcuya altın ödülü
    13. İran ordusundan "terörist ABD..
    14. 13 üst düzey terörist etkisiz hale..
    15. 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul..
    16. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    17. TCMB döviz kurları
    18. Türkiye Afet Acil Durum Yönetimi..
    19. Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı!
    20. İzmir’de "Sünnetin Gerekliliği" adlı..
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer