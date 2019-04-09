Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu öğrencileri, bahar ayıyla birlikte okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

TEMA Vakfı Adilcevaz İlçe Temsilciliğinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, ‘Her Sınıfın Bir Ağacı Olsun’ projesi kapsamında okul bahçesinin yeşillendirilmesi amacıyla öğrenciler öğretmenleri eşliğinde kendi elleriyle okul bahçesine fidan dikti. Okul Müdürü Serhat Boz, öğrencilere doğa ve ağaç sevgisini kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Okulumuzda eğitimin kalitesini arttırmanın yanında öğrencilere çevre bilinci ve doğa sevgisini de kazandırmaya çalışıyoruz. Bahar ayının gelmesiyle de okulumuzda böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımıza farklı bir aktivite oldu, bundan dolayı da çok mutlu oldular. Etkinliğiniz sayesinde öğrencilerimiz ağaç dikme bilincine sahip olup, çevre konusunda bir sorumluluk almış oldular. Bu kampanyanın öğrencilerimize doğa ve ağaç sevgisini kazandırmasının yanı sıra çevre okullara da güzel bir örnek olacağını ümit ediyorum” dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarına Adilcevaz TEMA İlçe Temsilciliği, Şehit Mehmet Ali Erçetin İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.