Minik öğrenciler Çankaya Belediyesini denetledi Çankaya Belediyesi, ODTÜ Geliştirme Vakfı İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Çankaya Belediyesi, ODTÜ Geliştirme Vakfı İlkokulu öğrencilerini ağırladı. 300 minik öğrenci belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çankaya Belediyesi, ODTÜ’lü minik öğrencileri konuk etti. 300 öğrencinin üç günlük programla ziyarete geldiği Çankaya Belediyesinde, farklı birimlerden personeller, öğrencilere belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Minik öğrencilerin merak ettikleri konulardaki sorular yetkililer tarafından cevaplandı. Hayat Bilgisi dersinde gördükleri“İlçede belediyenin görevleri nelerdir” konusunu bizzat yerinde yetkililere sorarak öğrenme imkanı bulan ODTÜ’lü öğrenciler, eğlenerek öğrenme imkanı buldu.

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