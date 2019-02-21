Minik öğrenciler atık malzemelerden giysi yaptı

TOKAT (AA) - Tokat'ta anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırladıkları giysilerle defile gerçekleştirdi.

Tokat Valiliği, Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir süre önce başlatılan "Sıfır Atık Tokat" projesi kapsamında 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin yardımıyla gazete, plastik tabak, pet şişe, karton ve çöp poşeti gibi atıklardan çeşitli giysiler hazırladı.

Öğrenciler, hazırladıkları giysilerle Güzel Sanatlar Lisesinin bahçesinde defile sundu.

Vali Ozan Balcı, defilenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Kaynaklarımızı israf etmemeliyiz. Tokat'ta da bu anlamda 'Sıfır Atık' projesi başarılı şekilde yürütülüyor. İnşallah bu başarı artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Programın ardından Vali Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile öğrenciler, plastik şişeleri "Geleceğini çöpe atma potaya at" sloganıyla basket potası gibi yapılan geri dönüşüm kutularına attı.