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Minik Metehan ilaç bekliyor

Dünyada nadir görülen "NCL2" olarak bilinen genetik hastalığa yakalanan 6 yaşındaki Metehan Özaktürk, sağlıklı günlerin hayalini kuruyor- Baba Ümmet Özaktürk:- "Oğlum her geçen gün geriye gidiyor. Hastalığa 'dur' diyemiyoruz. İstanbul'daki bir doktor, ilaç temin edildiğinde hastalığın duracağını söylüyor. İlaç 300 bin dolar. Raporla almak istedik ancak onay verilmedi"

29 Ocak 2019 Salı 22:15
Minik Metehan ilaç bekliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Dünyada nadir görülen "NCL2" olarak bilinen genetik hastalığa yakalanan 6 yaşındaki Metehan Özaktürk, sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce ailesi tarafından yatağında baygın bulunan minik Metehan, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada "NCL2" teşhisi konulan Metehan'ın babası Ümmet Özaktürk, çocuğunun tedavisi için gerekli olan ilacın temin edilmesini istiyor.

Baba Özaktürk, AA muhabirine, teşhisin ardından oğlunu Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul ve Ankara'da tedavi ettirdiğini söyledi.

Oğlunun nadir görülen bir rahatsızlığa yakalandığına dikkati çeken Özaktürk, ilaçların çok pahalı olduğunu belirtti.

İlaçların yurt dışında geldiğini aktaran Özaktürk, şunları kaydetti:

"Oğlum günden güne gözümün önünde eriyor. İlaç çok pahalı ve bizim karşılamamızın imkanı yok. Ama devletimiz büyüktür, bir çaresini bulur. Destek bekliyoruz. Benimle hanımın kan grubu aynı olduğundan ve akraba evliliğinden dolayı hastalık oluşmuş. Sülalemizde böyle bir hastalık yok. Ama kader diyoruz. Çözüm yolunu arıyoruz. Oğlum her geçen gün geriye gidiyor. Hastalığa 'dur' diyemiyoruz. İstanbul'daki bir doktor, ilaç temin edildiğinde hastalığın duracağını söylüyor. İlaç 300 bin dolar. Raporla almak istedik ancak onay verilmedi."

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:15
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