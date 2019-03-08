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Minik Melek Naz Kayseri'de sağlığına kavuştu

Henüz 4 günlükken kalp damarındaki darlık nedeniyle Giresun'dan ambulans helikopter ile Kayseri'ye sevk edilen bebek, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi

08 Mart 2019 Cuma 16:35
Minik Melek Naz Kayseri'de sağlığına kavuştu

KAYSERİ (AA) - Giresun'da dünyaya gelen ve kalp damarındaki darlık nedeniyle henüz 4 günlükken Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen bebek Melek Naz, sağlığına kavuştu.

Haskız Kaygısız'ın 43 yaşında tüp bebek yöntemiyle kucağına aldığı bebeğinin kalp damarlarında darlık olduğu belirlendi.

Çevre illerde ileri tedavi imkanı olmaması dolayısıyla 26 Ocak'ta Giresun'dan ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, burada tedaviye alındı.

Muayenesinin ardından kalbine operasyon yapılmasına karar verilen Melek Naz, çocuk kardiyologları tarafından ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyondan sonra 1,5 aydır hastanede kontrol altında tutulan bebek, taburcu edildi.

Anne Kaygısız, AA muhabirine, yıllar boyu bebek sahibi olmak istediğini, tüp bebek yöntemiyle annelik duygusunu tattığını dile getirdi.

Bebeğinin kalbinde doğuştan sorun olduğunu aktaran Haskız Kaygısız, şöyle konuştu:

"Bebeğimin hayati tehlikesi vardı. Doğduğunda bu hastalık ortaya çıktı. Kızım havayoluyla, biz karayoluyla Giresun'dan Kayseri'ye geldik. Çok şükür kızım şu an iyi. 1,5 aydır buradayız. Bugün taburcu olacağız, memlekete döneceğiz. Melek adını ben koydum kızıma. Naz adını hemşireleri verdi. Buradaki hizmetten çok memnun kaldık. Allah razı olsun."

Çocuk kalp damar cerrahisi uzmanı Mustafa Yılmaz ise muayene sonucu kalp damarında sorun olan bebeğe hızlıca müdahale etmeleri gerektiğini tespit ettiklerini söyledi.

Yılmaz, "Kalpten çıkan ana damarın göğüs kafesi arkasında seyri esnasında ciddi bir darlık olduğunu gördük. Bu darlık iki tipe ayrılıyor. Yenidoğanlardaki tipi ölümcül ve acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Bu nedenle ameliyat kararı aldık. Kısa sürede ameliyat ettik, şu an iyi, bugün taburcu edeceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:35
  1. Giresun
  2. Melek Naz Kaygısız

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