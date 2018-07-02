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Minik Leyla'nın cenazesi Erzurum'a götürüldü

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Erzurum’a götürüldü.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:47
Minik Leyla'nın cenazesi Erzurum'a götürüldü

Bezirhane köyünden ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürülen minik Leyla’nın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından ambulansla güvenlik güçleri eşliğinde Erzurum’a götürüldü. Minik Leyla'nın cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.

KÖYDE TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan minik Leyla’nın akrabaları ve vatandaşlar hastane önünde yoğunluk oluşturdu. Minik Leyla’nın yarın Bezirhane köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:47
  1. Erzurum
  2. Ağrı
  3. Leyla Aydemir

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