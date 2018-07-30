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Minik Leyla'nın babasına otomobil çarptı!

Ağrı'da ailesiyle birlikte bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir'e otomobil çarpması sonucu yaralandı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:27
Minik Leyla'nın babasına otomobil çarptı!

Ağrı merkez Kağızman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydemir'e, 06 AAT 519 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir tedavi altına alındı. Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydemir'in 4 yaşındaki kızı Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolmuş, arama kurtarma çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunmuştu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:27
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