0553 313 94 23

Minik Leyla'nın amcası tutuklandı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in amcası Mehmet Aydemir'in terör suçu nedeniyle tutuklandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:16
Minik Leyla'nın amcası tutuklandı

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü ailecek dedesini ziyarete giden ve kaybolduktan tam 18 sonra ölü olarak bulunan Leyla Aydemir'in amcası Mehmet Aydemir terörden tutuklandı.

SİYASİ PAYLAŞIMLARINDAN DOLAYI TUTUKLANDI

Edilen bilgilere göre; amca Mehmet Aydemir'in sosyal medyada yayınladığı siyasi görsel ve yazılı paylaşımlarından dolayı tutuklandığı bildirildi.

LEYLA’NIN ÖLÜMÜYLE SUÇLANMIŞTI

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili suçlamalara maruz kalan kuzeni Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Yavrumuz gitti, sosyal medya üzerinden 'Amcayı yakalayıp cezaevine aldılar' gibi haberlerle canımızı acıtıyorlar. Biz buradayız, hiçbir yere gitmedik. Fotomontaj yaparak bizi karalamalarına gerek yok, biz buradayız, emniyette burada. Leyla benim yeğenimdir, yüreğim yanıyor. Şu an konuşamıyorum, 3 gündür uyumadık. Herkes şokta, Türkiye değil dünyanın birçok ülkesinden telefon açarak üzüntülerini dile getiren insanlar var. Ben kalkıp da bu tür çamurları bana atanları Allah'a havale ediyorum. Sosyal medyada bu şekilde yaparak insanları zor durumda bırakmak zorunda değilsiniz. Allah rızası için paylaşımlarınızı kaldırın. Üzülüyoruz, kalkıp da öz yeğenini öldürmek, böyle bir şey var mı? Emniyete bildireceğiz, konuya ilişkin Leyla'nın babasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kim ne diyorsa desin, hepsi asılsızdır."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 13:16
  1. Ağrı
  2. minik Leyla
  3. amcası
  4. Tutuklandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve ABD arasında FETÖ trafiği! Son 2 yılda neler yaşandı?
    1. Türkiye ve ABD arasında FETÖ trafiği!..
    2. Gazze sınırındaki gösterilerde 142..
    3. Pastaneciler kralı FETÖ'den gözaltında
    4. "Cumhur ittifakı" komisyonlarda da..
    5. Vahşet! Hamile kadını döve döve öldürdü!
    6. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    7. Selin Sayek Böke adaylık iddialarını..
    8. Facebook'tan 'Yahudi soykırımı'..
    9. İngiltere'den OHAL'in kaldırılmasına..
    10. Adnan Oktar son kez görüntülendi
    11. Resmen duyurdular! Beşiktaş ve..
    12. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 7 sınıf
    13. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    14. Taksim Camii'nin minaresi yükselmeye..
    15. Leyla'nın katili Mehmet Aydemir ne..
    16. Ziyaret turu başlıyor! İşte Başkan..
    17. Oktar Babuna için toplanan kanlara ne..
    18. Sahibinden bedelli için kelepir..
    19. Minik Leyla'nın amcası tutuklandı
    20. Artık Türk silahı kullanacaklar!..
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...