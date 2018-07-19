Minik Leyla'nın amcası tutuklandı

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü ailecek dedesini ziyarete giden ve kaybolduktan tam 18 sonra ölü olarak bulunan Leyla Aydemir'in amcası Mehmet Aydemir terörden tutuklandı.

SİYASİ PAYLAŞIMLARINDAN DOLAYI TUTUKLANDI

Edilen bilgilere göre; amca Mehmet Aydemir'in sosyal medyada yayınladığı siyasi görsel ve yazılı paylaşımlarından dolayı tutuklandığı bildirildi.

LEYLA’NIN ÖLÜMÜYLE SUÇLANMIŞTI

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili suçlamalara maruz kalan kuzeni Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Yavrumuz gitti, sosyal medya üzerinden 'Amcayı yakalayıp cezaevine aldılar' gibi haberlerle canımızı acıtıyorlar. Biz buradayız, hiçbir yere gitmedik. Fotomontaj yaparak bizi karalamalarına gerek yok, biz buradayız, emniyette burada. Leyla benim yeğenimdir, yüreğim yanıyor. Şu an konuşamıyorum, 3 gündür uyumadık. Herkes şokta, Türkiye değil dünyanın birçok ülkesinden telefon açarak üzüntülerini dile getiren insanlar var. Ben kalkıp da bu tür çamurları bana atanları Allah'a havale ediyorum. Sosyal medyada bu şekilde yaparak insanları zor durumda bırakmak zorunda değilsiniz. Allah rızası için paylaşımlarınızı kaldırın. Üzülüyoruz, kalkıp da öz yeğenini öldürmek, böyle bir şey var mı? Emniyete bildireceğiz, konuya ilişkin Leyla'nın babasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kim ne diyorsa desin, hepsi asılsızdır."