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Minik Leyla’nın adı kütüphaneye verildi

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23 Nisan 2019 Salı 16:55
Minik Leyla’nın adı kütüphaneye verildi

Ağrı’nın Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir’in adı Kütüphane ve Bilgisayarlı İletişim Merkezi’ne verildi


Bahçeşehirliler Derneği (BADER), Doğa Koleji ve Yelpaze İstanbul’un yürüttüğü kampanya ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ağrı Vali Ali Yerlikaya Ortaokulunda "Leyla Aydemir Kütüphane ve Bilgisayarlı İletişim Merkezi" açıldı. Ağrı’nın Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir’in adı verilen Kütüphane ve Bilgisayarlı İletişim Merkezi açılışı, Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’in katılımıyla gerçekleşti.


BADER ve Yelpaze İstanbul’un sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bahçeşehir 1 Doğa Koleji öğrencileri ve velileriyle ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda Ağrı Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu için yaptırılan Leyla Aydemir Kütüphane ve Bilgisayarlı İletişim Merkezinde, 3 adet tam donanımlı bilgisayar, 1 adet printer, 6 bini aşkın kitap yer alıyor.


Proje temsilcileri olarak kütüphane açılışına İstanbul’dan gelen Bahçeşehir 1 Doğa Koleji Rehber Öğretmenleri Sena Gülal ve Emrullah Üstünsoy katıldı. Sena Gülal yaptıkları projeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:


"Bizler Bahçeşehir 1 Doğa Koleji ailesi olarak, yılda 2-3 defa sosyal sorumluluk projesi yapan bir okuluz. Ülkemizi derinden etkileyen Leyla Aydemir olayının tekrar yaşanmamasında neler yapabiliriz diye öğrenci meclisimizle, idarecilerimizle oturup konuştuğumuzda bir kütüphane kurmayı amaçladık. Bu kütüphane kurulumunda çocuklarımızın emekleri, kendi yaptıkları turşuları satarak kütüphanenin perdelerini, mobilyasını ve kitaplığını karşıladılar. Biz biliyoruz ki ülkemizi iyi yetişmiş çocuklar değiştirecek. Tekrar bu olayların yaşanmaması adına bu güzel anlamlı günde kütüphanemizin açılışına geldik. Bu vesileyle buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve 23 Nisan Egemenlik, Ulusal ve Çocuk Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum."




Emrullah Üstünsoy, "Biz her dönem farklı projelerle yola çıkıyoruz. Bu projeyi de nasıl yapabiliriz diye ilk önce kendi aramızda karar verdikten sonra Bahçeşehirliler Derneği ile biz neler yapabiliriz diye görüşmeler yaptık. Önceki dönem kılık kıyafet yardımı sosyal sorumluluk projemizdi. Bu dönemde kitap olsun düşüncesi, beraber karşılıklı görüş alışverişi yapılarak yapıldı. Kendi okulumuz, öğrencilerimiz yaparken bir taraftan da BADER iş birliği ile Bahçeşehirliler velilerimize ulaştık. Bu farklı dergilerde yayın bu projelerimiz yayınlandı. Ve bunlar sayesinde buraya 65 koli kitap üç bilgisayar ve bir printerla geldik. Çok mutluyuz. Umarım bundan sonraki projelerde tekrardan toplumsal bir olaya duyarlılık sağlarız" dedi.


İstanbul’dan Ağrı’ya gönül köprüsü kurduklarını dile getiren Emrullah Üstünsoy, Nihat Aydemir’e "Burada çocuklar okudukça, eğitim aldıkça, toplum değişecek. Bir toplumun değişimi ancak böyle olur" dedi.


Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu Müdürü Ayhan Kılıç yapılan kütüphanenin öğrenciler için çok faydalı olacağını söyleyerek öğrencilerine bu sevinci yaşattıkları İstanbul Bahçeşehir Kolejine teşekkür etti. Kılıç, "Okulumuzun böyle bir kütüphaneye gerçekten ihtiyacı vardı. Çocuklarımıza bu kütüphaneyi aktif bir şekilde kullandıracağız" dedi.


Açılan kütüphaneye kızı Leyla Aydemir’in adının verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Nihat Aydemir, "İstanbul’da hocalarımız bu kütüphaneyi açtılar. Ben çok duygulandım. Gerçekten olayı yeni yaşamış gibi oldum. Leyla’nın unutulmaması için kütüphane açtıklarını söylediklerinde çok sevindim. Gerçekten çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle okul korosunun hazırladığı müzik dinletisinden sonra Leyla Aydemir Kütüphane ve Bilgisayarlı İletişim Merkezi, Okul Müdürü Ayhan Kılıç, Doğa Kolejinden gelen Emrullah Üstünsoy ve Sena Gülal, Nihat Aydemir, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci ve velilerin katılımıyla açıldı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 16:55
  1. doğa
  2. kitap

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